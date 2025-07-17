每台斤約120元…台中山城水梨將採收 東勢警方啟動護農專案

夏天是台中東勢地區水梨產季，水梨屬於高經濟作物，為避免宵小覬覦，夜間潛入果園行竊，台中東勢警分局茅埔派出所啟動「護農專案」，針對水梨園、集散場等處所實施重點巡邏，強化防竊勤務。

每年6、7月是東勢區水梨陸續接近採收的季節，豐水、新興、秋水或是最大宗的甘露高接梨，面對全球氣候暖化，高接梨的種植難度也提升，導致目前市場價格已漲至每台斤約120元左右，價值不菲。

茅埔派出所為守護農民辛勞耕作成果，針對轄區特性，強化「護農專案」勤務，增加夜間巡邏班次，防範宵小，讓農民能夠安心收成。

東勢警方透過結合在地里長、果農，建立轄區護農LINE群組通報網，將相關防竊訊息，例如： 飼養警衛犬、安裝感應式照明燈具、警報設備或監視系統等防護作為，透過LINE傳遞給農民及地方人士。

針對轄區曾犯毒品及竊盜等案之治安顧慮人口，嚴密掌握情資及動向，列為查緝重點。

東勢分局茅埔派出所長洪冠崴表示，水梨一年一收，種植過程繁複且費工，為確保農民們辛苦栽種的農作能順利收成，水梨採收季節特別編排警力，全面強化巡邏密度，農民也可藉由增設防竊設備，提高自我保護能力，並呼籲民眾如發現可疑人、事，應立即通報，以即時遏阻犯罪發生。