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台中這10區無預警停水 15.8萬戶停29小時
台中市潭子區僑忠國小側門人行道今天凌晨2時發生600mm閥類漏水，台灣自來水公司第四區管理處搶修，今天7時起至18日12時止停水，影響供水時間計29小時，停水戶數約15.8萬戶。
台水公司說明，停水範圍：1. 中區：中華里、光復里、公園里、大墩里、大誠里、柳川里、綠川 里、繼光里。
2. 東區：新庄里。
3. 南區：崇倫里、樹德里、福平里、福順里、西川里。
4. 西區：三民里、中興里、公平里、公德里、公正里、公民里、公益里、公舘里、利民里、双龍里、吉龍里、和龍里、土庫里、大忠里、安龍里、平和里、廣民里、後龍里、忠明里、忠誠里、昇平里、東昇里、民生里、民龍里、藍興里。
5. 北區：中正里、六合里、淡溝里、崇德里、建興里、賴村里、賴福里、金龍里、頂厝里。
6. 北屯區：仁美里、松勇里、松強里、松茂里、舊社里、仁和里、松和里、松安里、平田里、平福里、平興里、平順里、松竹里、北京里、北屯里、北興里、平昌里。
7. 西屯區：何南里、何成里、惠來里、潮洋里、龍潭里。
8. 南屯區：三厝里、三和里、三義里、南屯里、同心里、向心里、大同里、大業里、大興里、大誠里、惠中里、文心里、新生里、楓樹里、永定里、溝墘里、田心里、豐樂里、鎮平里、黎明里。
9. 烏日區：九德里。
10. 潭子區：家福里、家興里、甘蔗里、福仁里、頭家東里、頭家里。
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