快訊

「全台最高星巴克」說掰掰！星巴克清境門市7月21日熄燈 粉絲快衝最後打卡

賴清德上任將首度赴花蓮 地方：竟是為大罷免「裂解十講」

從爆買轉變到走馬看花 高端陸客為何不再愛日本？

聽新聞
0:00 / 0:00

台中這10區無預警停水 15.8萬戶停29小時

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中10區無預警停水29小時，15.8萬戶受影響。記者陳秋雲/攝影。
台中10區無預警停水29小時，15.8萬戶受影響。記者陳秋雲/攝影。

台中市潭子區僑忠國小側門人行道今天凌晨2時發生600mm閥類漏水，台灣自來水公司第四區管理處搶修，今天7時起至18日12時止停水，影響供水時間計29小時，停水戶數約15.8萬戶。

台水公司說明，停水範圍：1. 中區：中華里、光復里、公園里、大墩里、大誠里、柳川里、綠川 里、繼光里。

2. 東區：新庄里。

3. 南區：崇倫里、樹德里、福平里、福順里、西川里。

4. 西區：三民里、中興里、公平里、公德里、公正里、公民里、公益里、公舘里、利民里、双龍里、吉龍里、和龍里、土庫里、大忠里、安龍里、平和里、廣民里、後龍里、忠明里、忠誠里、昇平里、東昇里、民生里、民龍里、藍興里。

5. 北區：中正里、六合里、淡溝里、崇德里、建興里、賴村里、賴福里、金龍里、頂厝里。

6. 北屯區：仁美里、松勇里、松強里、松茂里、舊社里、仁和里、松和里、松安里、平田里、平福里、平興里、平順里、松竹里、北京里、北屯里、北興里、平昌里。

7. 西屯區：何南里、何成里、惠來里、潮洋里、龍潭里。

8. 南屯區：三厝里、三和里、三義里、南屯里、同心里、向心里、大同里、大業里、大興里、大誠里、惠中里、文心里、新生里、楓樹里、永定里、溝墘里、田心里、豐樂里、鎮平里、黎明里。

9. 烏日區：九德里。

10. 潭子區：家福里、家興里、甘蔗里、福仁里、頭家東里、頭家里。

漏水 水公司 停水 人行道

延伸閱讀

高雄大樹、旗山、燕巢後天停水8小時 3800戶將受影響

停水了！台中7區、30萬戶今天下午2時起 停水28小時

搶修管線漏水 台中部分停水28小時影響近30萬戶

桃園「這區」7月8日要停水！長達18小時影響5594戶

相關新聞

台中這10區無預警停水 15.8萬戶停29小時

台中市潭子區僑忠國小側門人行道今天凌晨2時發生600mm閥類漏水，台灣自來水公司第四區管理處搶修，今天7時起至18日12...

每台斤約120元…台中山城水梨將採收 東勢警方啟動護農專案

夏天是台中東勢地區水梨產季，水梨屬於高經濟作物，為避免宵小覬覦，夜間潛入果園行竊，台中東勢警分局茅埔派出所啟動「護農專案...

草坪頭茶園邊坡崩塌成「天坑」！ 再退5公尺...居民驚恐住家會墜谷

丹娜絲颱風挾帶豪雨重創南投，信義鄉草坪頭觀光茶園區出現「天坑」，水里鄉二坪山也因邊坡大規模崩坍，導致聯外道路中斷，更驚見...

台中智慧停車格 遭質疑建置速度慢

台中市政府預計斥資26億元建置智慧停車格，議員質疑速度過慢，目前完成約250格，遠落後其他直轄市，且明明禁止立柱，部分地...

南投鳥嘴潭人工湖今起開放 開車、團客須預約

經濟部水利署斥資219億元在南投草屯打造全國最大的鳥嘴潭人工湖，竣工逾半年，園區生態豐富、湖光山色風景明媚，今起開放民眾...

議員籲推都會型民宿 中市明年評估

民宿管理辦法修正後，開放都市計畫區內「具人文或歷史風貌之相關區域」得申請設置民宿，不過台中市以畫設困難為由，遲遲沒有配合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。