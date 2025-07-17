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草坪頭茶園邊坡崩塌成「天坑」！ 再退5公尺...居民驚恐住家會墜谷

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
信義鄉草坪頭觀光茶園擋土牆淘空出現天坑，民宅岌岌可危。圖／立委游顥提供
信義鄉草坪頭觀光茶園擋土牆淘空出現天坑，民宅岌岌可危。圖／立委游顥提供

丹娜絲颱風挾帶豪雨重創南投，信義鄉草坪頭觀光茶園區出現「天坑」，水里鄉二坪山也因邊坡大規模崩坍，導致聯外道路中斷，更驚見鄰近高壓電塔距離崩塌處僅5公尺，居民安全與供電穩定同受威脅。

信義鄉草坪頭觀光茶園為重要聚落與旅遊熱點，連日暴雨卻導致擋土牆被徹底掏空，門前邊坡大幅流失，形成宛如天坑的塌陷地形，4戶民宅眼看邊坡已後退7至8公尺，距天坑僅剩一步之遙。居民驚恐「再崩一點，我們就沒家了。」

信義鄉代表會主席李國源與議員謝明謀向立委游顥通報，游顥邀集水保署與台大實驗林前往會勘，確認災情嚴重，現場多處地基裸露，持續下雨恐造成連鎖坍方，必須立刻行動。他表示，已成功爭取1800萬元緊急治理經費，要求單位加快邊坡穩固與排水導引工程，搶在下一波降雨前完成初步防護。

目前信義鄉公所已緊急堆置沙包、施作灌漿、鋪設防雨帆布，盼能爭取時間阻止災情擴大，並配合水保署展開全面邊坡整治。

水里鄉二坪山邊坡崩坍也引爆供電危機。位於邊坡上方、僅距崩塌緣5公尺的高壓電塔，地基表土明顯流失，儘管基座尚未龜裂，裸露地層為岩盤，但在連續強降雨下，電塔傾倒風險急遽升高。電塔是埔里輸電至水里的主要幹線，一旦出現故障，將影響整個地區供電。

台電台中供電區營運處指出，為防止災情惡化，已在電塔區域鋪設大型帆布阻水導流，並啟用即時監測系統密切監控塔基穩定，同時請水里鄉公所全力搶修護坡，要求優先處理電塔危險邊坡，台電也啟動集集變電所的轉供備援計畫，以確保水里用電不中斷。

受豪雨影響，水里鄉道路崩塌嚴重。圖／水里鄉公所提供
受豪雨影響，水里鄉道路崩塌嚴重。圖／水里鄉公所提供

游顥 天坑 丹娜絲颱風

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