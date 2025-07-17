草坪頭茶園邊坡崩塌成「天坑」！ 再退5公尺...居民驚恐住家會墜谷

丹娜絲颱風挾帶豪雨重創南投，信義鄉草坪頭觀光茶園區出現「天坑」，水里鄉二坪山也因邊坡大規模崩坍，導致聯外道路中斷，更驚見鄰近高壓電塔距離崩塌處僅5公尺，居民安全與供電穩定同受威脅。

信義鄉草坪頭觀光茶園為重要聚落與旅遊熱點，連日暴雨卻導致擋土牆被徹底掏空，門前邊坡大幅流失，形成宛如天坑的塌陷地形，4戶民宅眼看邊坡已後退7至8公尺，距天坑僅剩一步之遙。居民驚恐「再崩一點，我們就沒家了。」

信義鄉代表會主席李國源與議員謝明謀向立委游顥通報，游顥邀集水保署與台大實驗林前往會勘，確認災情嚴重，現場多處地基裸露，持續下雨恐造成連鎖坍方，必須立刻行動。他表示，已成功爭取1800萬元緊急治理經費，要求單位加快邊坡穩固與排水導引工程，搶在下一波降雨前完成初步防護。

目前信義鄉公所已緊急堆置沙包、施作灌漿、鋪設防雨帆布，盼能爭取時間阻止災情擴大，並配合水保署展開全面邊坡整治。

水里鄉二坪山邊坡崩坍也引爆供電危機。位於邊坡上方、僅距崩塌緣5公尺的高壓電塔，地基表土明顯流失，儘管基座尚未龜裂，裸露地層為岩盤，但在連續強降雨下，電塔傾倒風險急遽升高。電塔是埔里輸電至水里的主要幹線，一旦出現故障，將影響整個地區供電。