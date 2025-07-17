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五代同堂傳佳話 顏清標父親92歲辭世

聯合報／ 記者陳秋雲游振昇／台中報導

鎮瀾宮董事長顏清標的父親顏懷昨天辭世，享壽92歲。顏懷長壽兒孫滿堂，還是罕見的五代同堂，傳為地方佳話，立委顏寬恒和台中市副議長顏莉敏昨聯合發表聲明，表示祖父昨下午四時許於家中自然辭世，家屬治喪期間謝絕採訪，感謝各位關心。顏家都早婚早育，顏懷子孫滿堂，顏清標54歲就做「阿祖」，顏寬恒則是36歲當「阿公」。顏家人感情和樂融融，顏清標歷經政治風波、換肝手術等，全都瞞著老父，過年除夕圍爐，顏清標常親自下廚，為家人作菜，陪伴年邁的父親。

顏懷近年身體不好，但顏寬恒4年前參選立委補選時，當時選情緊繃，顏懷仍堅持參加孫子的造勢活動，拄著拐杖在看護陪同下，親自到現場加油打氣，祖孫感情不言而喻。

顏莉敏曾在臉書發文，透露顏家小秘辛，提到阿公顏懷不擅言語，總是只有「恩」、「厚」、「知影」等簡單言語表達對每位家人的關心，雖是「省話一哥」，但對子孫關心卻是溢於言表。

「阿公總能讓人感受到那份沉穩、堅毅與慈愛。」顏莉敏說，阿公一生勤勞樸實，為人厚道，對家人照顧無微不至。守著一個大家庭的穩定與溫暖，儘管年歲漸高，身體漸衰弱，阿公從不抱怨，默默接受生命安排。直到最後一刻，他仍安詳平靜，如同他一生風範，不驚不擾，不慌不亂。

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