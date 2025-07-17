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捐款人減少 北台中家扶獎助學金缺600多萬
北台中家扶中心扶助學生今年升高中職和大專院校以上學生共500多人，家扶預計募集775萬元獎助學金，但不景氣影響捐款，今年捐款人數比去年減少約1成。北台中家扶中心指出，獎助學金缺口高達600多萬元，盼善心者助弱勢學生就學。
北台中家扶中心指出，許多學生目前正在放暑假，但受家扶扶助的學生，多面臨家中無法負擔新學期的註冊費與生活開銷的經濟壓力，也許孩子會被迫放棄學業，提早進入職場賺錢貼補家用。北台中家扶目前扶助2347名孩子，有238名高中職與267名大專以上學生，正等待著獎助學金資助。
北台中家扶中心也分享，不少扶助學生接受獎助學金力爭上游，「小其」從國小立志成為醫生，他高中考進台中二中數理資優班，每天只睡3小時，雖然曾面對大考失利，但仍不放棄，最終如願考上陽明交大資工系。
「阿文」在父親罹癌過世後與母親相依為命，母親對他說「家裡就剩你我兩人，你負責把書讀好、我認真工作，各自努力！」阿文牢記於心，他用成績回報母親，今年考上台中一中。
北台中家扶感謝許多捐款人默默支持，有74歲老婦在求學時期父親意外身亡，自己輟學協助家計，半工半讀，努力讀書至出國工作；921地震後至今26年，默默捐款支持北台中家扶學生獎助學金。
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