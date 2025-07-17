南投鳥嘴潭人工湖今起開放 開車、團客須預約

經濟部水利署斥資219億元在南投草屯打造全國最大的鳥嘴潭人工湖，竣工逾半年，園區生態豐富、湖光山色風景明媚，今起開放民眾免費參觀。但因湖區停車空間有限，如欲開車進入參觀及團體參訪，需先上網預約登記，其餘民眾則不受限。

水利署中區水資源分署指出，鳥嘴潭人工湖是水利署新建首座以「人工湖」命名的儲水工程，引取烏溪水源蓄存於6座湖區，總蓄水量約1450萬噸，每日供水量可達25萬公噸，提供南投及彰化地區民生用水。

鳥嘴潭人工湖計畫花費近10年、219億元經費，元月竣工。中區水資源分署表示，人工湖水域面積約110公頃，約為日月潭7之1，周邊設有近自然魚道、景觀平台、御風塔、觀景涼亭，及長達10公里的環湖步道和自行車道，民眾還可從不同視角欣賞6大湖區湖水光色。

另外，鳥嘴潭人工湖管理中心1樓還設置水資源教育館；湖區開放時間為每日上午8時30分至下午5時30分，周一休館。

鳥嘴潭人工湖管理中心提醒，湖區停車空間有限，民眾如欲開車進入湖區參觀或有團體參訪需求，務必事先至官網（web.wra.gov.tw/niaozueitan/Default.aspx）預約登記，若是騎單車、機車或步行則免預約。湖區內無販售餐食，民眾可攜帶，但垃圾須自行處理。