台中智慧停車格 遭質疑建置速度慢

台中市政府預計斥資26億元建置智慧停車格，議員質疑速度過慢，目前完成約250格，遠落後其他直轄市，且明明禁止立柱，部分地段卻設密集電箱。市府表示，台中智慧車格採較費工的無立柱設計，避免影響市容，會研議縮小電箱。

交通局指出，為解決市民停車問題，市府2018年以來新增約10萬格汽車位，並推動智慧停車，去年起到2030年編列26億元預算，預計建置至少2萬1000格地磁車格、6000格AVI影像辨識車格，降低人工收費成本，也讓市民透過即時資訊，可縮短5到8分鐘找車位時間。

議員施志昌說，推動智慧停車是正確方向，但至今年5月才建置約250格，相較六都其他城市，桃園至少600格、雙北1000多格、台南4000格、高雄6000格，成效不如人，市府難辭其咎。

施志昌還說，智慧車格明訂「不得設置立柱」，部分廠商卻在街邊設大型電箱，比如台中歌劇院附近，20個停車格就有4座電箱，同樣影響市容與行人通行，市府應建立監督與查核機制。

交通局長葉昭甫說，台中是唯一全面施做無立柱智慧車格的城市，因較費工，進度比較慢；六都其他城市如台南採取立柱，高雄是立柱與無立柱混合，不過近期多朝無立柱方向規畫。

葉昭甫指出，台中較能畫設路邊收費停車格的區域位於市區，因市民對市容與沿街面環境需求高，因此請廠商研發低位的智慧車格，直到去年技術成熟，才編列預算執行，現已加快進度，盼今年內完成1000處。

至於電箱影響市容與通行，葉昭甫說，目前有3個團隊施做智慧車格，其中1支團隊以實體電力線提供裝置電力，因此需在街廓上設置電箱；市府正與廠商研議，能否縮小電箱。