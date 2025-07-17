聽新聞
0:00 / 0:00

台中智慧停車格 遭質疑建置速度慢

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市推動智慧停車格，預計在6年內編列26億元預算，建置2萬1000格地磁車格，及6000格AVI影像辨識車格，但有議員質疑進度緩慢。圖／台中市政府提供
台中市推動智慧停車格，預計在6年內編列26億元預算，建置2萬1000格地磁車格，及6000格AVI影像辨識車格，但有議員質疑進度緩慢。圖／台中市政府提供

台中市政府預計斥資26億元建置智慧停車格，議員質疑速度過慢，目前完成約250格，遠落後其他直轄市，且明明禁止立柱，部分地段卻設密集電箱。市府表示，台中智慧車格採較費工的無立柱設計，避免影響市容，會研議縮小電箱。

交通局指出，為解決市民停車問題，市府2018年以來新增約10萬格汽車位，並推動智慧停車，去年起到2030年編列26億元預算，預計建置至少2萬1000格地磁車格、6000格AVI影像辨識車格，降低人工收費成本，也讓市民透過即時資訊，可縮短5到8分鐘找車位時間。

議員施志昌說，推動智慧停車是正確方向，但至今年5月才建置約250格，相較六都其他城市，桃園至少600格、雙北1000多格、台南4000格、高雄6000格，成效不如人，市府難辭其咎。

施志昌還說，智慧車格明訂「不得設置立柱」，部分廠商卻在街邊設大型電箱，比如台中歌劇院附近，20個停車格就有4座電箱，同樣影響市容與行人通行，市府應建立監督與查核機制。

交通局長葉昭甫說，台中是唯一全面施做無立柱智慧車格的城市，因較費工，進度比較慢；六都其他城市如台南採取立柱，高雄是立柱與無立柱混合，不過近期多朝無立柱方向規畫。

葉昭甫指出，台中較能畫設路邊收費停車格的區域位於市區，因市民對市容與沿街面環境需求高，因此請廠商研發低位的智慧車格，直到去年技術成熟，才編列預算執行，現已加快進度，盼今年內完成1000處。

至於電箱影響市容與通行，葉昭甫說，目前有3個團隊施做智慧車格，其中1支團隊以實體電力線提供裝置電力，因此需在街廓上設置電箱；市府正與廠商研議，能否縮小電箱。

延伸閱讀

中市智慧停車格遭質疑進度落後 市府：全面無立柱較費工

台中稽查計程車喊價亂象 違者最重可罰9萬

台中15日城鎮韌性防空演習 市區平面公車、計程車停駛

別亂飛！台中市無人機禁飛區域增7處「共471處禁飛」 違者重罰

相關新聞

台中智慧停車格 遭質疑建置速度慢

台中市政府預計斥資26億元建置智慧停車格，議員質疑速度過慢，目前完成約250格，遠落後其他直轄市，且明明禁止立柱，部分地...

南投鳥嘴潭人工湖今起開放 開車、團客須預約

經濟部水利署斥資219億元在南投草屯打造全國最大的鳥嘴潭人工湖，竣工逾半年，園區生態豐富、湖光山色風景明媚，今起開放民眾...

議員籲推都會型民宿 中市明年評估

民宿管理辦法修正後，開放都市計畫區內「具人文或歷史風貌之相關區域」得申請設置民宿，不過台中市以畫設困難為由，遲遲沒有配合...

捐款人減少 北台中家扶獎助學金缺600多萬

北台中家扶中心扶助學生今年升高中職和大專院校以上學生共500多人，家扶預計募集775萬元獎助學金，但不景氣影響捐款，今年...

五代同堂傳佳話 顏清標父親92歲辭世

鎮瀾宮董事長顏清標的父親顏懷昨天辭世，享壽92歲。顏懷長壽兒孫滿堂，還是罕見的五代同堂，傳為地方佳話，立委顏寬恒和台中市...

顏清標父辭世 他4年前抱病為孫顏寬恒加油打氣

鎮瀾宮董事長顏清標的父親顏懷今天辭世，他4年前身體不適，仍堅持要參加孫子顏寬恒的選舉造勢活動，祖孫感情不言而喻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。