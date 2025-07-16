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台中太平山區不再黑漆漆 長龍路一至四段路燈全面汰換
台中市太平區長龍路(136線道)沿線路燈老舊失修，夜間山路昏暗影響用路人安全。市議員黃佳恬積極爭取，建設局長陳大田今前往與民眾座談時，允諾八月中將陸續汰換長龍路一段至四段的沿線260盞老舊路燈，將升級為智能路燈。
黃佳恬說，長龍路一段至四段涵蓋聖和、頭汴、東汴三個里，沿線多為蜿蜒山路，因照明設備老舊，故障很多，夜晚山路一片漆黑相當危險，嚴重危及用路人安全。
尤其，長龍路為當地居民日常通勤、上下學、前往市區及往來南投縣的重要道路，路燈汰換工程勢在必行。老舊路燈汰換成智慧型節能路燈，全長約17.9公里，共260盞，預計可在11月底前完成，將大幅提升夜間行車安全，期待完工後給市民一條明亮安全無虞的用路環境。
陳大田說，新一代智能路燈除採用節能LED燈具，更搭載智慧控制系統，可遠端監控照明、自動通報維修，提高維運效率。智能路燈亮度將提升至少1.5倍，進一步增強夜間道路的安全性，為市民提供更明亮、更安全的道路環境。
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