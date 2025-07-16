中市智慧停車格遭質疑進度落後 市府：全面無立柱較費工

台中市政府預計在6年內斥資26億元建置智慧停車格，遭議員質疑速度過慢，目前才200餘格遠落後六都其他城市，且執行混亂，比如明明禁止立柱，卻在部分地段設置密集電箱。市府表示，台中的智慧車格全面採取無立柱設計，較為費工，但不影響市容，也會研議縮小電箱。

交通局表示，為了解決市民停車問題，市府2018年以來新增約10萬格汽車位，也推動智慧停車，從2024年到2030年編列26億元預算，預計建置至少2萬1000格地磁車格與6000格AVI影像辨識車格，不僅降低人工收費成本，也透過即時資訊讓市民找車位時間縮短5到8分鐘。

市議員施志昌表示，推動智慧停車是正確的方向，但市府截至今年5月才建置約250格智慧停車位，與六都其他城市相比，桃園至少600格，雙北1000多格，台南4000格，高雄6000格，台中的速度緩慢，推動多年成效不如人，市府難辭其咎。

施志昌指出，智慧車格雖明訂「不得設置立柱」，然而部分廠商不設立柱，卻在街邊設置大型電箱，比如台中歌劇院附近，20個停車格就有4座電箱，同樣影響市容與行人通行。他質疑市府放任特定廠商，要求建立監督與查核機制。

交通局長葉昭甫表示，台中是唯一全面施做無立柱智慧車格的城市，須將設備以低位的方式埋進地磁或崁在路緣，比較費工，也因此進度較慢；六都其他城市如台南採取立柱，高雄是立柱與無立柱混合，不過近期多朝無立柱方向規畫。

葉昭甫指出，台中較能畫設路邊收費停車格的區域位於市區，市民對市容與沿街面環境需求高，交通局過去設置公車站牌就屢次溝通，因此市府打算推行智慧車格之初，就請廠商研發低位的智慧車格，直到去年技術成熟，才開始編列預算執行，現加緊進度，盼今年內完成1000處影像辨識車格。