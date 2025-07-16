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南投首任消防局長林聰吉奉獻26年退休 許淑華致謝

中央社／ 南投縣16日電
南投縣消防局16日舉行新、卸任局長交接典禮，南投縣長許淑華（前中）監交，由卸任局長林聰吉（前左）將印信交給新任局長陳興傑（前右）。圖／中央社（南投縣政府提供）
南投縣消防局16日舉行新、卸任局長交接典禮，南投縣長許淑華（前中）監交，由卸任局長林聰吉（前左）將印信交給新任局長陳興傑（前右）。圖／中央社（南投縣政府提供）

南投縣消防局長林聰吉滿65歲屆齡退休，由64歲副局長陳興傑升任局長，南投縣長許淑華感謝林聰吉對南投的奉獻，也期許陳興傑帶領消防局不斷往前推進，提供更穩定的救災能力。

南投縣政府消防局今天舉行新任、卸任局長交接典禮，許淑華出席監交，由卸任局長林聰吉將印信交給新任局長陳興傑；林聰吉民國88年出任首任局長，服務逾26年，歷經多起重大災害應變並推動多項制度革新，包含加強災防整備、推廣防火教育、社區防災網絡建構。

許淑華致詞表示，林聰吉防救災經驗豐富，縣府將聘為縣政顧問，繼續提供專業意見；陳興傑擔任副局長已15年，是林聰吉重要左右手，相當熟悉消防業務，擔任局長是無縫接軌，相信在陳興傑帶領下，消防局業務不斷往前，縣府也將持續支持補強人力、精進設備。

陳興傑民國74年起投入南投消防與警政體系，99年升任消防局副局長，陳興傑說，他是服務40年消防老兵，參與許多救災工作，就像馬拉松跑者，即將進入最後1公里，有信心跟能力擔任領航、破風角色，在林聰吉打下的良好基礎下，帶領消防團隊繼續衝刺。

許淑華 消防員 南投

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