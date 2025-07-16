影／台中議員張彥彤愛生存遊戲 捐4萬「垂降繩」助特警攻堅

台中市議員張彥彤也是「千羽家慈善會」理事長，平常酷愛生存遊戲，因得知台中市保大特勤中隊的垂降繩組已有破損，昨天代表慈善會，捐出2條「垂降繩」及「下降器」給保大使用，市價約4萬元，讓保大特警攻堅更有保障。

台中市議員張彥彤2017年3月起兼任「千羽家慈善會」理事長職務，張日前得知保大特勤中隊攻堅使用的垂降繩因長期使用已有破損，使用上恐有安全疑慮，昨日下午特別代表「千羽家慈善會」捐贈「垂降繩」及「下降器」給保大霹靂特勤中隊，由大隊長蔡期望、特勤中隊江中隊長及所屬同仁接受捐贈。

張彥彤說，他身是生存遊戲的資深玩家，因此對軍、警裝備略懂一二，且與多位特中同仁熟識，特勤中隊經常支援各項攻堅勤務，遇有犯罪場所在大樓時常需進行攀降強勢攻堅，同仁為維護治安出生入死，後勤裝備必須是頂級、安全係數高的，方能給警察同仁最好的保障。