快訊

劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

基隆台電大樓安裝冷氣機 工人6樓墜地無呼吸心跳

台師大女足爆霸凌抽血換學分 卓榮泰震怒下令：最嚴厲處置教練

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中議員張彥彤愛生存遊戲 捐4萬「垂降繩」助特警攻堅

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市議員張彥彤代表慈善會，捐贈保大市價4萬多元的垂降繩與下降器。圖／台中市保大提供
台中市議員張彥彤代表慈善會，捐贈保大市價4萬多元的垂降繩與下降器。圖／台中市保大提供

台中市議員張彥彤也是「千羽家慈善會」理事長，平常酷愛生存遊戲，因得知台中市保大特勤中隊的垂降繩組已有破損，昨天代表慈善會，捐出2條「垂降繩」及「下降器」給保大使用，市價約4萬元，讓保大特警攻堅更有保障。

台中市議員張彥彤2017年3月起兼任「千羽家慈善會」理事長職務，張日前得知保大特勤中隊攻堅使用的垂降繩因長期使用已有破損，使用上恐有安全疑慮，昨日下午特別代表「千羽家慈善會」捐贈「垂降繩」及「下降器」給保大霹靂特勤中隊，由大隊長蔡期望、特勤中隊江中隊長及所屬同仁接受捐贈。

張彥彤說，他身是生存遊戲的資深玩家，因此對軍、警裝備略懂一二，且與多位特中同仁熟識，特勤中隊經常支援各項攻堅勤務，遇有犯罪場所在大樓時常需進行攀降強勢攻堅，同仁為維護治安出生入死，後勤裝備必須是頂級、安全係數高的，方能給警察同仁最好的保障。

台中保大隊長蔡期望表示，特勤中隊俗稱霹靂小組，是台中市打擊犯罪特殊部隊，也是維護本市治安的一大利器，平日除了負責機動巡邏勤務外，經常支援各分局執行重大刑事案件的攻堅垂降任務，本次非常感謝張理事長及千羽家慈善會的善舉，讓特勤中隊同仁在執勤上多了一層保障。

台中市議員張彥彤代表慈善會，捐贈保大市價4萬多元的垂降繩與下降器。圖／台中市保大提供
台中市議員張彥彤代表慈善會，捐贈保大市價4萬多元的垂降繩與下降器。圖／台中市保大提供

議員 攻堅 台中市

延伸閱讀

淡水老人墜樓9樓摔下6樓鄰居陽台 消防員冒險垂降搶救

新北保大警抓逃逸移工遭抵抗 警噴辣椒水因風向改變3警受傷送醫

《今際之國3》9月回歸！山崎賢人X土屋太鳳再闖鬼牌地獄，最後一場生存遊戲啟動！

民眾急報警！北市男「持槍還拉滑套」闖大樓 霹靂小組攻堅發現虛驚一場

相關新聞

影／台中議員張彥彤愛生存遊戲 捐4萬「垂降繩」助特警攻堅

台中市議員張彥彤也是「千羽家慈善會」理事長，平常酷愛生存遊戲，因得知台中市保大特勤中隊的垂降繩組已有破損，昨天代表慈善會...

彰化員林讓愛傢俱平台轉廢成寶 實木桌椅、烘衣機都找到新主人

彰化縣員林市清潔隊今年3月起首創「讓愛傢俱平台」，成立以來極獲好評，讓不少二手傢俱包括實木桌椅組、嬰兒床、甚至烘衣機等找...

民代建議都會型民宿開放 中市府：明年可行性評估

民宿管理辦法修正後，開放都市計畫區內「具人文或歷史風貌之相關區域」得申請設置民宿，不過台中市以畫設困難為由，遲遲沒有配合...

彰化縣環保局獲環境部7特優及3優等表揚 高居全國第一

彰化縣去年7月推動加嚴實施垃圾強制分類，雖然招來民眾不滿，卻展現垃圾減量成效，得到環境部長彭啟明稱讚。包括垃圾強制分類，...

人口正成長彰化伸港鄉也出現下滑 鄉長分析原因是這個

彰化伸港鄉因交通便利加上福利好，長期人口數年年增長，不過今年4月左右的總人口數3萬8287人，比去年同期3萬8456人減...

5位醫護婉拒餽贈 衛福部豐原醫院表揚廉政楷模

衛生福利部豐原醫院今天表揚廉政楷模，精神科主任余俊彥、骨科醫師江福財、胸腔內科醫師吳宜謀、護理長蕭佳縈及護理師邱珈毓等5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。