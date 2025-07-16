彰化員林讓愛傢俱平台轉廢成寶 實木桌椅、烘衣機都找到新主人

彰化縣員林市清潔隊今年3月起首創「讓愛傢俱平台」，成立以來極獲好評，讓不少二手傢俱包括實木桌椅組、嬰兒床、甚至烘衣機等找到新主人；而彰化環保局在秀水鄉也有設回收家具廠，再製成生活小物再利用，未來更將在溪州鄉設資源回收交換平台，轉廢為寶，也能達到垃圾減量。

員林市清潔隊長張道强表示，清潔隊一直思考如何讓廢棄物重生再利用以減少垃圾量，今年初國家清潔周在協助員林國宅清理廢棄傢俱與家電時，發現不少民眾要丟掉的物品仍堪使用，即在現場試辦「廢傢俱媒合平台」，不到8小時就成功媒合上百件廢棄堪用傢俱與電器，減少不少垃圾量，因此3月起再成立「員林清潔隊讓愛傢俱平台」。

「讓愛傢俱平台」的特色，就是「開放」po文，不只清潔隊在收運過程中發現保存良好的廢棄堪用沙發、桌椅等大型廢棄傢俱，會在平台上發文媒合；一般民眾家中若有二手傢俱、家電等生活物品也都可自行貼文，雙方留言接洽，不少民眾自行前往載運，也可減少清潔隊收運人力，讓二手傢俱物盡其用。

已有很多民眾會上平台尋寶，最近已媒合19件二手傢俱，不只有整組實木桌椅組，甚至有民眾要搬家po出整組系統傢俱、衣櫥、美美的置物櫃，還有實木桌子、古早廚櫃、腳踏車、古箏等統統免錢送出。

張道强說，希望大家在愛物惜物的精神下，讓堪用傢俱不再只能進垃圾焚化廠，藉由更溫暖的二手物品流通，也是一種愛的延續。

彰化環保局長江培根表示，環保局在秀水鄉也設有回收家具廠，回收各清潔隊的實木傢俱等再製成手機架、筆筒、獎牌、獎盃等，有些還是早期檜木傢俱再製品，實木生活小物販售所得挹注公庫。