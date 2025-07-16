快訊

全球第2大富豪換人做！他受惠晶片銷陸 擠下祖克柏身家飆破7.4兆

中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

台師大女足隊爆「抽血換學分」 教練周台英列他字案被告偵辦

彰化員林讓愛傢俱平台轉廢成寶 實木桌椅、烘衣機都找到新主人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市清潔隊今年3月首創「讓愛傢俱平台」，讓不少二手傢俱包括實木桌椅組、嬰兒床、甚至烘衣機等找到新主人。圖／員林清潔隊提供
員林市清潔隊今年3月首創「讓愛傢俱平台」，讓不少二手傢俱包括實木桌椅組、嬰兒床、甚至烘衣機等找到新主人。圖／員林清潔隊提供

彰化縣員林市清潔隊今年3月起首創「讓愛傢俱平台」，成立以來極獲好評，讓不少二手傢俱包括實木桌椅組、嬰兒床、甚至烘衣機等找到新主人；而彰化環保局在秀水鄉也有設回收家具廠，再製成生活小物再利用，未來更將在溪州鄉設資源回收交換平台，轉廢為寶，也能達到垃圾減量。

員林市清潔隊長張道强表示，清潔隊一直思考如何讓廢棄物重生再利用以減少垃圾量，今年初國家清潔周在協助員林國宅清理廢棄傢俱與家電時，發現不少民眾要丟掉的物品仍堪使用，即在現場試辦「廢傢俱媒合平台」，不到8小時就成功媒合上百件廢棄堪用傢俱與電器，減少不少垃圾量，因此3月起再成立「員林清潔隊讓愛傢俱平台」。

「讓愛傢俱平台」的特色，就是「開放」po文，不只清潔隊在收運過程中發現保存良好的廢棄堪用沙發、桌椅等大型廢棄傢俱，會在平台上發文媒合；一般民眾家中若有二手傢俱、家電等生活物品也都可自行貼文，雙方留言接洽，不少民眾自行前往載運，也可減少清潔隊收運人力，讓二手傢俱物盡其用。

已有很多民眾會上平台尋寶，最近已媒合19件二手傢俱，不只有整組實木桌椅組，甚至有民眾要搬家po出整組系統傢俱、衣櫥、美美的置物櫃，還有實木桌子、古早廚櫃、腳踏車、古箏等統統免錢送出。

張道强說，希望大家在愛物惜物的精神下，讓堪用傢俱不再只能進垃圾焚化廠，藉由更溫暖的二手物品流通，也是一種愛的延續。

彰化環保局長江培根表示，環保局在秀水鄉也設有回收家具廠，回收各清潔隊的實木傢俱等再製成手機架、筆筒、獎牌、獎盃等，有些還是早期檜木傢俱再製品，實木生活小物販售所得挹注公庫。

江培根表示，環保局也將在溪州焚化廠設多功能資源回收倉庫，預計明年下半年啟用，未來也希望建置二手傢俱物品交流平台，落實資源再利用，也能達到垃圾減量，減少焚化廠負擔。

員林市清潔隊今年3月首創「讓愛傢俱平台」，美美的古早廚櫃也免費送出。圖／翻攝自讓愛傢俱平台
員林市清潔隊今年3月首創「讓愛傢俱平台」，美美的古早廚櫃也免費送出。圖／翻攝自讓愛傢俱平台
員林市清潔隊今年3月首創「讓愛傢俱平台」，民眾也可在平台po文，釋出家裡二手傢俱。圖／翻攝自讓愛傢俱平台
員林市清潔隊今年3月首創「讓愛傢俱平台」，民眾也可在平台po文，釋出家裡二手傢俱。圖／翻攝自讓愛傢俱平台
員林市清潔隊今年3月首創「讓愛傢俱平台」，二手自行車也找到新主人。圖／翻攝自讓愛傢俱平台
員林市清潔隊今年3月首創「讓愛傢俱平台」，二手自行車也找到新主人。圖／翻攝自讓愛傢俱平台

環保局長 員林

延伸閱讀

彰化幼兒園施虐教師被炒 反告學校討243萬元

彰化縣環保局獲環境部7特優及3優等表揚 高居全國第一

彰化伸港閃燈路口未減速…母女被撞飛少女身亡 心痛母獲緩刑

人口正成長彰化伸港鄉也出現下滑 鄉長分析原因是這個

相關新聞

影／台中議員張彥彤愛生存遊戲 捐4萬「垂降繩」助特警攻堅

台中市議員張彥彤也是「千羽家慈善會」理事長，平常酷愛生存遊戲，因得知台中市保大特勤中隊的垂降繩組已有破損，昨天代表慈善會...

彰化員林讓愛傢俱平台轉廢成寶 實木桌椅、烘衣機都找到新主人

彰化縣員林市清潔隊今年3月起首創「讓愛傢俱平台」，成立以來極獲好評，讓不少二手傢俱包括實木桌椅組、嬰兒床、甚至烘衣機等找...

民代建議都會型民宿開放 中市府：明年可行性評估

民宿管理辦法修正後，開放都市計畫區內「具人文或歷史風貌之相關區域」得申請設置民宿，不過台中市以畫設困難為由，遲遲沒有配合...

彰化縣環保局獲環境部7特優及3優等表揚 高居全國第一

彰化縣去年7月推動加嚴實施垃圾強制分類，雖然招來民眾不滿，卻展現垃圾減量成效，得到環境部長彭啟明稱讚。包括垃圾強制分類，...

人口正成長彰化伸港鄉也出現下滑 鄉長分析原因是這個

彰化伸港鄉因交通便利加上福利好，長期人口數年年增長，不過今年4月左右的總人口數3萬8287人，比去年同期3萬8456人減...

5位醫護婉拒餽贈 衛福部豐原醫院表揚廉政楷模

衛生福利部豐原醫院今天表揚廉政楷模，精神科主任余俊彥、骨科醫師江福財、胸腔內科醫師吳宜謀、護理長蕭佳縈及護理師邱珈毓等5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。