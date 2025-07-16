民代建議都會型民宿開放 中市府：明年可行性評估

民宿管理辦法修正後，開放都市計畫區內「具人文或歷史風貌之相關區域」得申請設置民宿，不過台中市以畫設困難為由，遲遲沒有配合開放，市議員李天生今要求比照其他縣市開放設置「都會型民宿」，推廣在地多元化旅宿模式。觀光旅遊局表示，明年進行可行性評估。

李天生說，原本規定只有非都市計畫區得設置民宿，不過民宿管理辦法2017年修正，開放都市計畫區範圍內「具人文或歷史風貌之相關區域」，可申請設置民宿，目前台南、高雄、桃園、新竹、嘉義及彰化等縣市都依規定開放設置，同時結合地方傳統特色積極行銷，民宿及遊客數量都快速成長，但是台中市卻以畫設困難為由，遲遲拒絕受理申請，引發業者抱怨。

他說，高雄市政府採用「歷史人文景觀地區附近800公尺範圍內」得申請設置民宿的做法，有效解決畫設困擾，成功帶動都市觀光旅遊風潮。台中市人文歷史景觀數量眾多，觀光資源豐厚，值得比照辦理。加上都會型民宿和旅館飯店顧客群有市場區隔，沒有衝突，並可提供旅行者多元化選擇。

李天生說，都會型民宿具歷史及深度旅遊特色，能帶動舊城區發展、促進老屋保存活化及青年返鄉創業，並可協助解決違法日租套房問題，建議市府畫設具文化特色的街區，開放設置都會型民宿，各方兼容並進，引領台中旅遊新風貌。