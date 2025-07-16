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民代建議都會型民宿開放 中市府：明年可行性評估

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員李天生今要求比照其他縣市開放設置「都會型民宿」，推廣在地多元化旅宿模式。圖／李天生提供
台中市議員李天生今要求比照其他縣市開放設置「都會型民宿」，推廣在地多元化旅宿模式。圖／李天生提供

民宿管理辦法修正後，開放都市計畫區內「具人文或歷史風貌之相關區域」得申請設置民宿，不過台中市以畫設困難為由，遲遲沒有配合開放，市議員李天生今要求比照其他縣市開放設置「都會型民宿」，推廣在地多元化旅宿模式。觀光旅遊局表示，明年進行可行性評估。

李天生說，原本規定只有非都市計畫區得設置民宿，不過民宿管理辦法2017年修正，開放都市計畫區範圍內「具人文或歷史風貌之相關區域」，可申請設置民宿，目前台南、高雄、桃園、新竹、嘉義及彰化等縣市都依規定開放設置，同時結合地方傳統特色積極行銷，民宿及遊客數量都快速成長，但是台中市卻以畫設困難為由，遲遲拒絕受理申請，引發業者抱怨。

他說，高雄市政府採用「歷史人文景觀地區附近800公尺範圍內」得申請設置民宿的做法，有效解決畫設困擾，成功帶動都市觀光旅遊風潮。台中市人文歷史景觀數量眾多，觀光資源豐厚，值得比照辦理。加上都會型民宿和旅館飯店顧客群有市場區隔，沒有衝突，並可提供旅行者多元化選擇。

李天生說，都會型民宿具歷史及深度旅遊特色，能帶動舊城區發展、促進老屋保存活化及青年返鄉創業，並可協助解決違法日租套房問題，建議市府畫設具文化特色的街區，開放設置都會型民宿，各方兼容並進，引領台中旅遊新風貌。

觀旅局說，將針對本市都市計畫範圍內具人文或歷史風貌之潛力區域，審慎研提劃設方案，並已爭取中央補助及明年度預算，委託專業團隊，就各縣市作法、市場供需、旅宿業界意見、人文歷史條件、觀光效益等面向進行可行性評估，做為未來畫設的參考。同時希望降低對現有旅宿業者營運、居民生活及周邊店家經濟活動的影響，促進台中市觀光發展。

台中市議員李天生今要求比照其他縣市開放設置「都會型民宿」，推廣在地多元化旅宿模式。圖／李天生提供
台中市議員李天生今要求比照其他縣市開放設置「都會型民宿」，推廣在地多元化旅宿模式。圖／李天生提供

都市計畫 民宿 台中市

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