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彰化縣環保局獲環境部7特優及3優等表揚 高居全國第一

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣環保局最近在空汙、河川水質改善、垃圾分類、節能等工作，獲環境部7項特優及3項優等表揚，總成績高居全國第一，圖為垃圾分類。圖／環保局提供
彰化縣環保局最近在空汙、河川水質改善、垃圾分類、節能等工作，獲環境部7項特優及3項優等表揚，總成績高居全國第一，圖為垃圾分類。圖／環保局提供

彰化縣去年7月推動加嚴實施垃圾強制分類，雖然招來民眾不滿，卻展現垃圾減量成效，得到環境部長彭啟明稱讚。包括垃圾強制分類，彰化縣空汙、河川水質改善、節能等工作，最近榮獲環境部7項特優及3項優等表揚，總成績高居全國第一，由環保局長江培根代表受獎。

環保局指出，彰化縣去年7月起，推動垃圾強制分類及隨袋徵收、紡織品回收等多元措施，半年內垃圾量減少達23641公噸，人均每日垃圾量降至0.476公斤，焚化廠處理超過2萬公噸的處裡餘裕；廚餘回收量年增36.49%，有效節省處理成本及降低環境負荷。

在改善空氣品質部分，彰化縣環保局引進微型感測器及工廠AI判煙，啟動檢警環聯合查緝，成功追回空汙費4700萬元，減少農業區露天燃燒陳情24%；並購置聲音照相設備取締高汙染車輛，PM2.5濃度降幅達35%。

河川水質改善方面，彰化縣重金屬監測已常態性符合灌溉水質標準，並運用16座自動監測站進行24小時控管，建立電子圍籬與自主管理制度，pH異常件數平均降幅逾80%，有效提升水質監管效率與業者守法意識。

環境教育與環境衛生工作，則是透過系列活動及社區輔導，提升民眾環境素養，並跨局結合推動「菸蒂不落地」與「登革熱防治」教育宣導，營造整潔宜居環境；為落實資訊公開並促進民眾參與，導入StreamLive™ HD直播系統，提升環評會議直播品質與透明度，讓民眾能即時掌握審查資訊。

彰化縣積極推動氣候變遷因應作為，推動社區降溫與家戶節能改善，年減碳4.28公噸CO₂e；垃圾分類政策有效落實，年減碳量超過6667公噸；另率全國之先加碼補助住宅太陽光電、推動沼氣發電、低碳交通與農業露燃管制，全年自主減碳達166.1萬公噸CO₂e，超越核定目標，展現推動淨零轉型的具體行動與成果。

彰化縣長王惠美感謝環保局的用心與努力，還有各鄉鎮市清潔隊、環保志工、企業團體與廣大縣民的共同參與與支持，強調未來將持續推動全民參與及跨局處合作，落實淨零轉型目標，打造永續、宜居的美好彰化。

彰化縣環保局最近在空汙、河川水質改善、垃圾分類、節能等工作，獲環境部7項特優及3項優等表揚，總成績高居全國第一，圖為空汙稽查。圖／環保局提供
彰化縣環保局最近在空汙、河川水質改善、垃圾分類、節能等工作，獲環境部7項特優及3項優等表揚，總成績高居全國第一，圖為空汙稽查。圖／環保局提供
彰化縣環保局最近在空汙、河川水質改善、垃圾分類、節能等工作，獲環境部7項特優及3項優等表揚，總成績高居全國第一，圖為垃圾分類。圖／環保局提供
彰化縣環保局最近在空汙、河川水質改善、垃圾分類、節能等工作，獲環境部7項特優及3項優等表揚，總成績高居全國第一，圖為垃圾分類。圖／環保局提供
彰化縣環保局最近在空汙、河川水質改善、垃圾分類、節能等工作，由環境部長彭啟明（左）頒與7項特優及3項優等表揚，總成績高居全國第一，由環保局長江培根代表受獎。圖／環保局提供
彰化縣環保局最近在空汙、河川水質改善、垃圾分類、節能等工作，由環境部長彭啟明（左）頒與7項特優及3項優等表揚，總成績高居全國第一，由環保局長江培根代表受獎。圖／環保局提供

環保局長 水質

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