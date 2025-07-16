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人口正成長彰化伸港鄉也出現下滑 鄉長分析原因是這個

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化伸港鄉近期發放台電生活扶助金給居民，每人發1千元，成為居民小確幸。記者林敬家／攝影
彰化伸港鄉近期發放台電生活扶助金給居民，每人發1千元，成為居民小確幸。記者林敬家／攝影

彰化伸港鄉因交通便利加上福利好，長期人口數年年增長，不過今年4月左右的總人口數3萬8287人，比去年同期3萬8456人減少2百多人，伸港鄉長黃永欽說，應是受到房屋稅新制影響，不少鄉民避免被課徵空屋稅，將戶籍移到外縣市，但最新統計人口數仍呈現增加。

伸港鄉近期發放台電生活扶助金給居民，今年有3萬8070人符合資格，每人發1千元，共會發出3807萬元，這是縣內少數鄉鎮有的小福利，過去也是民眾遷入的誘因之一。

台中火力發電廠位於台中市龍井區，因鄰近彰化縣伸港、線西與和美等3鄉鎮，3鄉鎮每年都會拿到回饋金，其中伸港鄉因距離最接近，發放金額最多，伸港鄉公所說，今年給伸港約有4737萬多元台電促協金，除了提供給鄉親生活扶助金，另還有用在坐月子金、喪葬補助金、部分重陽禮金等。

過去在各地人口逐年下滑之際，伸港鄉人口卻年年成長，在10年內人口從2015年3萬6千多增加到現在3萬8千多人，但在2023年也一度因遷出人口數增加出現總人口下滑，不過在今年6月人口最新統計人口3萬8268人，比去年3萬8422人又些微增加。

黃永欽表示，伸港近期建案交易沒有先前頻繁，但伸港鄰近許多工業區，伸港公寓大廈一戶不用1千萬就有，比鄰近房價便宜許多，加上交通便利，仍穩定吸引民眾移入。

彰化伸港鄉近期發放台電生活扶助金給居民，今年有3萬8070人符合資格，每人發1千元，成為居民小確幸。記者林敬家／攝影
彰化伸港鄉近期發放台電生活扶助金給居民，今年有3萬8070人符合資格，每人發1千元，成為居民小確幸。記者林敬家／攝影

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