颱風丹娜絲釀竹山鎮竹筍受損 列入天災現金救助

農業部昨天公告南投縣竹山鎮竹筍、木瓜等列入農業天然災害現金救助，損失率20%以上予以救助，竹筍每公頃4萬1000元，即日起至29日攜帶地籍謄本正本或權狀、身分證等文件申請。

颱風丹娜絲造成南投縣農業損失，農業部先前已公告南投縣內香蕉、紅龍果、龍鬚菜、四季豆、絲瓜、食用番茄、苦瓜、塑膠布溫網室及水平棚架網室、百香果納入救助品項，農業部昨天再公告竹山鎮木瓜、冬瓜、仙草、非屬森林副產物之竹筍、菇舍（傳統式）列入。

行政院長卓榮泰11日至南投縣勘災，縣長許淑華當面建議表示，竹筍是南投重要產業之一，竹山鎮受損也相當嚴重，建議農業部將竹筍列入補助；許淑華14日主持縣務會議也說，竹筍受災面積達85公頃，卻未獲列農損救助，爭取竹筍及其他沒獲核定救助農產列入救助。

南投縣農業處今天表示，竹山鎮經認定符合農業救助條件，依農業天然災害救助辦法第5條，損害率達20%以上者，依救助額度予以救助；竹山鎮救助為木瓜、冬瓜、仙草、非屬森林副產物之竹筍、菇舍（傳統式）。

農業處表示，救助額度每公頃木瓜（果樹五）新台幣10萬元、冬瓜（蔬菜三）4萬7000元、仙草（特用作物一）4萬1000元、竹筍（蔬菜二）4萬1000元、菇舍傳統式每公頃25萬5000元，16日至29日攜帶相關文件向鎮公所提出申請，逾期不受理。