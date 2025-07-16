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5位醫護婉拒餽贈 衛福部豐原醫院表揚廉政楷模

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院表揚114年廉政楷模， 5位醫護婉拒餽贈受表揚。圖／衛福部豐原醫院提供
衛福部豐原醫院表揚114年廉政楷模， 5位醫護婉拒餽贈受表揚。圖／衛福部豐原醫院提供

衛生福利部豐原醫院今天表揚廉政楷模，精神科主任余俊彥、骨科醫師江福財、胸腔內科醫師吳宜謀、護理長蕭佳縈及護理師邱珈毓等5人受表揚，當選114年度廉政楷模。

豐原醫院表示，同仁在收受禮品當下即堅守廉政倫理，婉拒餽贈並通報政風室協助辦理退還事宜，展現高度的廉政自律精神。

其中精神科醫師余俊彥已連兩年獲獎，他畢業於台北醫學大學，在豐原醫院服務至今逾20年，現任精神科主任，余俊彥說，始終秉持「視病如親，依法行政」的原則，難免遇到患者或家屬較熱情，想以禮品或禮金餽贈表達感謝，若遇此均依規定通報政風室處理，他建議民眾可透過Google評論、電子信箱、感謝卡等數位方式傳達心意，既合乎規範，也同樣具有溫度。

豐原醫院副院長曹承榮表示，誠信與關懷一直是豐原醫院的核心價值，廉潔正直更是社會對醫療機構的基本期待。

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