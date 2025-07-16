捐款減少 北台中家扶今年讀高中職以上500名學生急需助學金

不景氣影響公益捐款，北台中家扶中心扶助學生，今年升高中職和大專院校以上學生共500多人，家扶預計募集770多萬元獎助學金，讓這些學生能安心就學，今年捐款人數比去年減少約一成，獎助學金目前仍少600多萬元，北台中家扶中心正號召善心者加入助學行動，幫助弱勢家庭學生就學。

北台中家扶中心表示，許多學生目前正在放暑假，開心等待迎接開學時，家扶扶助學生正站在求學與放棄的十字路口，躊躇不前，只因家中無法負擔新學期的註冊費與生活開銷，面對沉重的經濟壓力，也許孩子就被迫放棄學業，提早進入職場賺錢貼補家用。

北台中家扶今年需要募款獎助學金775萬元，目前已募到140多萬元，還有600多萬的缺口，和去年同期相比，減少約一成。

北台中家扶目前扶助2347孩子，有238位高中職與267位大專（含研究所）學生，正等待這筆改變命運的獎助學金。

北台中家扶中心表示，許多家扶孩子家中長期經濟拮据，若無助學金挹注，極可能被迫中斷學業，放棄原本已經看見曙光的夢想；希望透過穩定的助學資源，讓孩子在學習路上不再無助，期待有更多的朋友能加入助學計畫，陪伴孩子一起走得更遠，看見未來光芒。

該中心扶助學生中，「小其」從國小立志成為醫生，積極上進，他高中考進台中二中數理資優班，每天只睡3小時，雖然曾面對大考失利，但仍不放棄，最終如願考上陽明交大資工系。

「阿文」在父親罹癌過世後與母親相依為命，母親對他說「家裡就剩你我兩人，你負責把書讀好、我認真工作，各自努力！」阿文牢記於心，他用成績回報母親，今年考上台中一中。