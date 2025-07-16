快訊

南投罷免首戰藍軍雖未成功 但已體悟726致勝心法？

帶傘出門！對流雲系發展旺 14縣市大雨特報慎防強降雨

美韓關稅卡關可能原因曝 傳美要求南韓設立「天文數字投資基金」

聽新聞
0:00 / 0:00

捐款減少 北台中家扶今年讀高中職以上500名學生急需助學金

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
北台中家扶扶助學生，展示自己在求學過程中努力獲得的成績。圖／北台中家扶中心提供
北台中家扶扶助學生，展示自己在求學過程中努力獲得的成績。圖／北台中家扶中心提供

不景氣影響公益捐款，北台中家扶中心扶助學生，今年升高中職和大專院校以上學生共500多人，家扶預計募集770多萬元獎助學金，讓這些學生能安心就學，今年捐款人數比去年減少約一成，獎助學金目前仍少600多萬元，北台中家扶中心正號召善心者加入助學行動，幫助弱勢家庭學生就學。

北台中家扶中心表示，許多學生目前正在放暑假，開心等待迎接開學時，家扶扶助學生正站在求學與放棄的十字路口，躊躇不前，只因家中無法負擔新學期的註冊費與生活開銷，面對沉重的經濟壓力，也許孩子就被迫放棄學業，提早進入職場賺錢貼補家用。

北台中家扶今年需要募款獎助學金775萬元，目前已募到140多萬元，還有600多萬的缺口，和去年同期相比，減少約一成。

北台中家扶目前扶助2347孩子，有238位高中職與267位大專（含研究所）學生，正等待這筆改變命運的獎助學金。

北台中家扶中心表示，許多家扶孩子家中長期經濟拮据，若無助學金挹注，極可能被迫中斷學業，放棄原本已經看見曙光的夢想；希望透過穩定的助學資源，讓孩子在學習路上不再無助，期待有更多的朋友能加入助學計畫，陪伴孩子一起走得更遠，看見未來光芒。

該中心扶助學生中，「小其」從國小立志成為醫生，積極上進，他高中考進台中二中數理資優班，每天只睡3小時，雖然曾面對大考失利，但仍不放棄，最終如願考上陽明交大資工系。

「阿文」在父親罹癌過世後與母親相依為命，母親對他說「家裡就剩你我兩人，你負責把書讀好、我認真工作，各自努力！」阿文牢記於心，他用成績回報母親，今年考上台中一中。

一名74歲阿嬤在她13歲時父親意外身亡，她輟學協助家計，半工半讀，努力讀書至出國工作；921地震後至今26年，她默默捐款支持北台中家扶學生獎助學金，今年也捐款。

北台中家扶中心感謝長期捐款人，希望號召更多善心人士幫助受扶助學生獎助學金。圖／北台中家扶中心提供
北台中家扶中心感謝長期捐款人，希望號召更多善心人士幫助受扶助學生獎助學金。圖／北台中家扶中心提供

母親 捐款 家扶中心

延伸閱讀

北市警執勤被撞昏迷 至少動四次刀「指數有好轉」...媽媽天天探望

同濟會探索營攀樹遊江 家扶孩子踩點自然人文初體驗

金門家扶啟動獎助學金計畫 助弱勢新鮮人安心入學

不是不想讀書 是讀不起！南投家扶：弱勢家庭為教育費苦撐

相關新聞

關稅衝擊 台中暫緩發行200億公債

台中市府今年首度規畫發行公債，將連續2年、每年發行200億元，預估年省4000萬元利息支出。市府宣布後，美國掀起對等關稅...

人口正成長彰化伸港鄉也出現下滑 鄉長分析原因是這個

彰化伸港鄉因交通便利加上福利好，長期人口數年年增長，不過今年4月左右的總人口數3萬8287人，比去年同期3萬8456人減...

5位醫護婉拒餽贈 衛福部豐原醫院表揚廉政楷模

衛生福利部豐原醫院今天表揚廉政楷模，精神科主任余俊彥、骨科醫師江福財、胸腔內科醫師吳宜謀、護理長蕭佳縈及護理師邱珈毓等5...

捐款減少 北台中家扶今年讀高中職以上500名學生急需助學金

不景氣影響公益捐款，北台中家扶中心扶助學生，今年升高中職和大專院校以上學生共500多人，家扶預計募集770多萬元獎助學金...

耗時10年！南投鳥嘴潭人工湖明天開放 2類人想進入先預約

為提升中部供水穩定，並減緩沿海地區地層下陷問題，行政院規畫南投草屯鳥嘴潭打造人工湖，且於2015年啟動，耗時10年時間，...

彰化木瓜及釀酒葡萄颱風豪雨受損 可申請現金救助

彰化縣政府今天表示，縣內木瓜與釀酒葡萄因颱風丹娜絲及8日豪雨受損，農業部公告列入農業天然災害現金救助品項，28日前可申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。