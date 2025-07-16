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耗時10年！南投鳥嘴潭人工湖明天開放 2類人想進入先預約
為提升中部供水穩定，並減緩沿海地區地層下陷問題，行政院規畫南投草屯鳥嘴潭打造人工湖，且於2015年啟動，耗時10年時間，明天（17日）將開放；唯湖區停車空間有限，如欲開車進入參觀及團體參訪，務必事先上網預約登記。
水利署中區水資源分署指出，鳥嘴潭人工湖是水利署新建首座以「人工湖」命名的儲水工程，引取烏溪水源蓄存於6座湖區，總蓄水量約1450萬噸，每日供水量可達25萬噸，提供南投及彰化地區民生用水，並營造優質親水環境開放遊憩。
而鳥嘴潭人工湖計畫自2015年啟動，花費近10年、219億元經費，今年元月就剪綵宣布竣工，不少民眾期待一睹湖區風光；但為完善建置聯外道路，並持續優化湖區內環境及公共設施，直至本月才宣布，將於明天（17日）對外開放。
中區水資源分署表示，鳥嘴潭人工湖水域面積約110公頃，周邊設有近自然魚道、景觀平台、御風塔、觀景涼亭，以及長達10公里的環湖步道及自行車道等設施，提供民眾多元遊憩休閒空間，可從不同視角欣賞6大湖區的湖水光色。
另，鳥嘴潭人工湖管理中心一樓設置水資源教育館，民眾可透過水利方、在地環境生態AR擴增實境、沉浸式展館互動式體驗等，瞭解人工湖設施功能及效益；湖區開放時間為每日上午8時30分至下午5時30分，水資源教育館周一休館。
鳥嘴潭人工湖管理中心提醒，由於湖區停車空間有限，民眾如欲開車進入湖區參觀或有團體參訪需求，務必事先至鳥嘴潭人工湖官網（web.wra.gov.tw/niaozueitan/Default.aspx）預約登記，若是騎單車、機車或步行毋須預約；另湖區內無販售餐食，民眾可攜帶，但垃圾務必自行處理。
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