彰化木瓜及釀酒葡萄颱風豪雨受損 可申請現金救助

彰化縣政府今天表示，縣內木瓜與釀酒葡萄因颱風丹娜絲及8日豪雨受損，農業部公告列入農業天然災害現金救助品項，28日前可申請救助；彰化縣另公告為農業天然災害低利貸款地區。

彰化縣政府今天發布新聞稿，颱風丹娜絲及7月8日豪雨導致彰化縣農產業受損，農業部公告現金救助品項包含木瓜及釀酒葡萄，以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定救助額度為標準，損失率達20%以上者，可申請現金救助。

縣府表示，申請救助的農民即日起至28日前，須持身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向土地所在公所申報。

縣府指出，彰化縣也公告為農業天然災害低利貸款地區，要申借貸款的農民應先向公所申請受災證明書，並於核發證明的隔天起15日內，檢附證明書、使用土地及設施合法證明文件、農業天然災害復建及復耕計畫書，向當地農會提出申請。

彰化縣長王惠美表示，近年天氣異常，農民種植農作物如有災損情況，先至當地公所通報，縣府會邀集農業部台中區農業改良場、農糧署及公所等單位組成勘災小組，確認災損情形後立即函報農業部爭取救助。

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