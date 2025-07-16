疑清代遺址開發住宅 監院糾正投縣府

南投市一處建地疑發現清代「牛運堀窯遺址」仍開發成住宅區惹議。監察院今年派員調查，指縣府草率認定「缺乏文化資產價值」，導致窯業遺物全面毀壞，提出糾正。文化局表示，均依程序辦理，但對監院糾正予以尊重。

南投陶始於清嘉慶年間，南投市「牛運堀」一帶設窯是縣內重要窯場，堪稱「南投窯」的代表，當地一處建地前年疑發現製糖陶器「糖漏」、陶片等，但文化局認定未達遺址程度仍允許開發，遭文史學者質疑破壞文資，今年初向監察院投訴。

監察委員范巽綠、浦忠成今年4月現勘該處已變為住宅區，經調查認為，縣府辦理疑似清代牛運堀窯遺址現勘，逕行決議採行「施工監看」措施，監看又草率認定「缺乏文化資產價值」，「糖漏」區域已全面毀壞。

監委指出，縣府文化局現勘時輕忽出土遺物隱藏的文資價值，且未做成調查報告送審議會，即決議採行施工監看措施，明顯不符文資法相關規定；另對「發現疑似考古遺址」認知謬誤，一再文過飾非，肇致重要文資滅失，有重大違失。

監察院前天糾正南投縣政府，並針對南投市華陽路兩側確實可能存在「牛運堀窯遺址」，而該區域目前尚屬低度開發，希望縣府應妥為規畫、調查研究，對於後續開發行為倘涉及「疑似考古遺址」，應更慎重，避免再發生憾事。

對此，南投縣文化局表示，該案當初經文資小組會勘，多數委員雖決議非考古遺址，但仍採取施工監看，經指派委員監看也未發現重要文物，僅是殘缺不全陶片，後續送縣文資審議委員會報告，均依程序辦理，對於監院糾正予以尊重。