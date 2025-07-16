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關稅衝擊 台中暫緩發行200億公債

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市今年規畫4月到12月發行公債，預計200億元，可省4000萬元利息；但受到國際金融情勢影響，暫不發行，會持續觀望選擇時機。本報資料照片
台中市今年規畫4月到12月發行公債，預計200億元，可省4000萬元利息；但受到國際金融情勢影響，暫不發行，會持續觀望選擇時機。本報資料照片

台中市府今年首度規畫發行公債，將連續2年、每年發行200億元，預估年省4000萬元利息支出。市府宣布後，美國掀起對等關稅風暴，衝擊全球市場。藍綠議員呼籲多觀望。市府表示，目前市場利率下降，公債能節省的利息不多，將持續觀望，找合適的時機再發行。

台中市截至去年底未償債務845億元，長期債務利率1.74%，市府規畫今年4到12月發行公債，3月獲議會通過，當時估計公債利率約1.5%，較目前長期債務的利率低約0.2%，以每年發行200億元計算，可省4000萬元利息支出，預估發行2年，共能省約8000萬元。

而美國總統川普今年4月宣布，將對全球多數國家提高關稅，衝擊金融市場。台中市議員施志昌指出，美國政策影響台灣債市環境，在資金緊縮與投資意願下降的情況下，市府此時發行公債可能無法省下任何經費，若操作不當甚至反而造成財政壓力。

施志昌說，財政穩健是城市發展根基，面對不穩定的國際環境，地方政府應該更加審慎應對，並考慮其他省錢方式，比如自償性建設或特別預算，降低依賴公債。

議會國民黨團書記長李中說，新台幣升值害得市場觀望氣氛濃厚，尤其川普要求美國聯邦準備理事會降息，只要美國利率一動，各國市場也跟著動，台灣工商業也在觀望，此時市府發行公債的確不是好時機，他認為可以「暫緩」。

美國關稅近日將確定，國際金融局勢仍不穩定。財政局長游麗玲昨表示，發行公債前都會和代庫銀行討論，近期和台灣銀行討論後，認為目前不是發行公債的時機，原本預計售賣給金融機構為主，但金融機構資金較不充裕，公債利率可能與長期債務利率相差不大。

游麗玲指出，以桃園市政府今年3月發行公債為例，利率已經到1.6%左右，台中發行公債若也是這個數字，和長期債務利率1.74%僅有0.1%左右差距，省下的利息支出不多；目前美國關稅很難預估，無法確定金融情勢走向，市府持續觀望，會在合適的時機發行公債。

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