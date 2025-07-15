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遭指建議使用DeepSeek 彰縣府：內部提議未簽准

中央社／ 彰化15日電
彰化市長林世賢。聯合報系記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢。聯合報系記者劉明岩／攝影

彰化市長林世賢今天表示，有消息指出彰化縣政府建議府內人員使用DeepSeek協助致詞稿等撰寫，有資安隱憂；縣府行政處回應，有同事建議運用，但涉及資通安全風險而未簽准。

彰化市長林世賢今天在臉書（Facebook）發文表示，近日得知彰化縣政府建議府內人員使用來自中國具高度資安風險的DeepSeek，作為協助公文撰寫、致詞稿之用，令人震驚與擔憂。

林世賢說，如縣府真的已在使用這套工具，等於將公文、內部資料主動送出去，資訊安全不是小事，尤其政府單位更要謹慎，這不是技術問題而是國安問題，希望縣府盡速向社會交代清楚。

彰化縣政府行政處透過訊息說明，縣府一向重視資通安全與資訊工具使用的合規性，日前內部會議有同事建議可運用DeepSeek協助新聞稿撰寫，但因涉及資通安全風險，並未被採用，且未簽准。

縣府表示，依據行政院資通安全政策，DeepSeek屬於公務機關禁止使用軟體，縣府已提醒全體人員不得使用，並持續依循行政院相關規定，落實公務資訊安全管理，確保資訊作業符合法令規範，以維護政府資訊安全與公務信譽。

行政處說，縣府使用網路為GSN中央營運的政府網際網路，已控管與中國網路及網站連結，無法使用DeepSeek。

林世賢 DeepSeek

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