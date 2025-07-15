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建議使用中央禁用的DeepSeek？彰化縣府強調僅內部提議未被採用

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨籍彰化市長林世賢今天在臉書披露，指彰化縣政府建議府內同仁使用來自大陸、具高度資安風險的AI工具DeepSeek，作為協助公文撰寫、致詞稿使用。圖／取自林世賢臉書
民進黨籍彰化市長林世賢今天在臉書披露，指彰化縣政府建議府內同仁使用來自大陸、具高度資安風險的AI工具DeepSeek，作為協助公文撰寫、致詞稿使用。圖／取自林世賢臉書

民進黨籍彰化市長林世賢今天在臉書披露，指彰化縣政府建議府內同仁使用來自大陸、具高度資安風險的AI工具DeepSeek，作為協助公文撰寫、致詞稿使用用，令人震驚與擔憂。縣府表示，是內部會議有同仁建議使用DeepSeek協助新聞稿撰寫，但此建議因涉及資通安全風險，未被採用。

林世賢說，DeepSeek這套工具是中國開發的，有明顯資安風險，還可能違反行政院早在2019年就公告的資安禁用原則，行政院今年二月甚至宣布公務機關立即全面禁用 DeepSeek AI服務。如果彰化縣真的已經在用DeepSeek，等於是把公文、內部資料主動送出去，完全沒把資安放在眼裡。

林世賢說，資訊戰無所不在，政府部門怎能這麼大意？呼籲縣府應立刻說明是否已有府內單位在使用DeepSeek？是否有民眾資料暴露風險？

林世賢說，資訊安全不是小事，尤其是政府單位更要謹慎，這不是技術問題，是國安問題，期盼縣府盡速給予社會一個清楚的交代。

彰化縣政府表示，縣府一向重視資通安全與資訊工具使用的合規性，日前在一項內部會議中，有同仁建議可運用「DeepSeek」協助新聞稿撰寫，但這建議因涉及資通安全風險，並未被採用。況且，縣府使用網路為G S N中央營運的政府網際網路，已控管與中國大陸網路及網站連結，根本無法使用Deepseek。

縣府表示，「DeepSeek」是中國大陸來源軟體，依據行政院資通安全政策，屬於公務機關禁止使用的軟體，縣府前已提醒全體同仁不得使用，並持續依循行政院相關規定，落實公務資訊安全管理，確保資訊作業符合法令規範，以維護政府資訊安全與公務信譽。

風險 DeepSeek

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