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一場大雷雨台中市區多處路段淹水 市府提1.6公里排水改善方案

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市7月4日驟降大雷雨，造成台中市多處路段淹水，文心路從河南路到櫻花路段尤其積水嚴重，市議員張廖乃綸（右）今會同建設局及水利局等單位到現場會勘。圖／張廖乃綸提供
台中市7月4日驟降大雷雨，造成台中市多處路段淹水，文心路從河南路到櫻花路段尤其積水嚴重，市議員張廖乃綸（右）今會同建設局及水利局等單位到現場會勘。圖／張廖乃綸提供

台中市7月4日驟降大雷雨，造成台中市多處路段淹水，文心路從河南路到櫻花路段尤其積水嚴重，市議員張廖乃綸今會同建設局及水利局等單位到現場會勘。建設局人員表示，將針對文心路從河南路台灣大道西側推動短、中、長方案改善積水，總長度約1.6公里。

張廖乃綸說，極端氣候隨時可能帶來驚人雨量，危害民眾生命財產安全，市政府必須盡快提升汛期排水的量能，以免瞬間強降雨排水不及，導致嚴重積水、淹水。文心路及台灣大道、櫻花路、甘肅路、河南路等周邊居住人口密集，平時往來的車輛相當多，如果每遇豪雨就積水，對民眾生活及行車安全都有危害，市府除了盡快加寬地面細目格柵板，增加進水口的流量，也要盡速針對淹水路段增設雨水下水道連接管並加大管徑，才能有效紓解雨水。

此外，長安路二段、河南路、皇城街等也要設置連接管，讓較上游的水能即時排入雨水下水道。

建設局人員說，將針對文心路從河南路台灣大道西側推動短、中、長方案。首先，將地面細目格柵板改成寬度格柵板共計120處，增加進水口的流量，也避免被樹枝樹葉阻礙進水口。另外，重點路口的轉角也要增設集水井。

中期方案則是要增設雨水下水道周邊的聯通管，並且加大管徑，才能有效提高排水量能。長期方案則是針對文心路（中清路至台灣大道）及台灣大道（文心路至環中路）西北側的區域排水進行整體改善。而這次路段積水改善總長度約1.6公里。

雨水 格柵 台灣大道

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