台中市3D建築物查詢系統上線 建置7.8萬戶建築立體模型、實價登錄

台中市地政局推出3D建築物查詢系統，為7萬8000戶建築物建置立體模型，包含樓層面積、產權與實價登錄等資訊，不僅讓使用者更直觀了解建物狀況，也能透過系統分析周邊的房價行情、土地開發計畫與生活機能等資訊，方便購屋或投資。

地政局指出，過往實價登錄查詢多以平面地圖為主，對於集合式住宅如公寓、華廈與大樓的交易資訊，往往資訊呈現不夠清楚，甚至難以理解，為改善使用者查詢體驗，地政局已建置約7萬8000戶建物的3D模型，整合樓層面積、產權範圍與實價登錄資訊，提供更完整、清晰的視覺化操作介面。

新系統的「立體模擬」功能，讓民眾能直接點選建物模型中不同樓層或單位，可即時查看產權與交易紀錄，比傳統2D平面圖更加直覺與高效，同時也提供「分析」功能，可查詢房價行情、預售屋建案、社會住宅、土地開發與生活機能等多元資料，協助民眾做出更明確的購屋與投資決策。

地政局提醒，建物若依「地籍測量實施規則」辦理第一次測量與登記時，應同步繳交共通格式電子檔案（*.ZJB），以利後續資料整合與加值服務。目前台中市已完成2021至2024年共計7萬8000戶建物資料上線作業，今年度資料預計於明年第一季匯入，未來將持續擴大建模範圍，逐步建立全市3D不動產圖資。

地政局強調，這項創新服務不僅強化市民在查詢及交易過程中的安全感，也象徵政府邁向智慧治理與城市數位轉型的重要一步，對推動智慧城市發展與實現土地資訊公開化、房價透明化具有積極意義。