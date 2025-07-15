配合單行道拓寬拆遷案拖15年 員林市民權街口「釘子戶」受矚目

彰化縣員林市公所規畫拓寬火車站以北的民權街為雙線道，必須拆除鐵路警察局員林分駐所一半辦公廳舍，相關作業卡關15年，鐵路警察局員林分駐所淪為「釘子戶」，市公所近日將舉辦第二次公聽會，希望上級單位能提出具體解決方案。

員林火車站廣場像T字路口，火車站門牌就是站前的北側民權街，北側到歷史建築經濟部標準檢驗局員林辦公處，左轉接車水車龍的中山路，市公所打算拓寬5公尺民權街為11公尺寬的雙向道，一方面疏導火車站前車流，一方面拆除員林市立體停車場改建商場以繁榮站前商圈。

拓寬民權街必須拆除路口的鐵路警察局員林分駐所一半辦公廳舍，剩下一半空間不足，鐵路警察局員林分駐所只能搬遷，相關作業從前市長張錦昆（現任縣議員），歷經故市長游振雄推動，到現在代理市長賴致富接手，一再受挫，讓鐵路警察局員林分駐所變成員林市「最牛釘子戶」。

市公所今表示，鐵路警察局員林分駐所新家地點換來換去，本來敲定搬進員林火車站二樓，未料生變，若覓地興建，土地和經費都成問題，市公所預計今年9月拆除立體停車場，接著改建成商場，近日將舉辦拓寬道路開發公聽會，期盼鐵路警察局員林分駐所辦公廳舍拆遷案有解方。

立法委員陳素月說，鐵路警察局員林分駐所選定搬到台鐵一處土地重建，鐵路警察局認為維護火車運行安全，應由鐵路公司負擔員林分駐所新建經費，鐵路公司稱沒這筆費用，主張由警政署負擔；雙方沒交集。