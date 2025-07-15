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國際金融市場混亂…台中擬發行200億元公債 現審慎觀望

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市今年規畫4月到12月發行公債，預計發行200億元，可省4000萬元利息支出；受到國際金融情勢影響，目前暫不發行，會持續觀望選擇合適時機。圖／聯合報系資料照
台中市今年規畫4月到12月發行公債，預計發行200億元，可省4000萬元利息支出；受到國際金融情勢影響，目前暫不發行，會持續觀望選擇合適時機。圖／聯合報系資料照

台中市政府規畫今年首度發行200億元公債，用較低利息償還既有債務，預估年省4000萬元，宣布不久美國關稅風暴來臨，衝擊金融市場。市府今表示，目前市場利率下降，公債能夠節省的利息不多，並非發行好時機，市府還在觀察金融情勢，會在合適的時間點發行。

台中市截至去年底未償債務845億元，長期債務利率1.74%，市府規畫今年4月到12月發行公債，3月獲議會通過，當時估計公債利率約1.5%，較目前長期債務的利率低約0.2%，以每年發行200億元計算，可省4000萬元利息支出，預估發行2年，共能省8000萬元左右。

美國總統川普今年4月宣布，將對全球多數國家提高關稅，衝擊金融市場。台中市議員施志昌指出，美國政策影響台灣債市環境，在資金緊縮與投資人風險意願下降的情況下，市府發行公債可能無法省下任何經費，若操作不當甚至反而造成財政壓力。

施志昌表示，財政穩健是城市發展根基，面對不穩定的國際環境，地方政府應該更加審慎應對，並考慮其他方式，比如自償性建設或特別預算，降低對公債的依賴。財政局當時回應，不一定會在今年發行公債，若發債成本超過銀行借貸成本，會延後期程。

美國關稅近日將確定，國際金融局勢仍不穩定。財政局長游麗玲今天表示，發行公債錢都會和代庫銀行討論，近期和台中市府的代庫銀行台灣銀行討論後，認為目前不是發行公債的時機，原本預計售賣給金融機構為主，但金融機構資金較不充裕，公債利率可能與長期債務利率相差不大。

游麗玲指出，以桃園市政府今年3月發行公債為例，利率已經到1.6%左右，台中發行公債若也是這個數字，和長期債務利率1.74%僅有0.1%左右差距，省下的利息支出不多；目前美國關稅很難預估，無法確定金融情勢走向，市府持續觀望，會在合適的時機發行公債。

美國 利息 債務

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