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南投牛運堀窯遺址遭毀蓋住宅 監院糾正縣府...縣府回應了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市一處建地疑發現清代牛運堀窯遺址仍遭開發惹議，經監委范巽綠（右1）、浦忠成（右2）現勘調查，監察院前天糾正縣府。報系資料照
南投市一處建地疑發現清代牛運堀窯遺址仍遭開發惹議，經監委范巽綠（右1）、浦忠成（右2）現勘調查，監察院前天糾正縣府。報系資料照

南投市一處建地疑發現清代「牛運堀窯遺址」仍遭開發成住宅區惹議。監察院今年派員現勘調查，認為縣府草率認定缺乏文化資產價值，導致窯業遺物全面毀壞，前天對縣府提出糾正。南投縣文化局表示，均依程序辦理，對監院糾正予以尊重。

南投陶始於清嘉慶年間在南投市「牛運堀」一帶設窯，為縣內重要窯場，堪稱「南投窯」的代表，當地一處建地前年疑發現製糖陶器「糖漏」、陶片等，但文化局認定未達遺址程度仍允許開發，遭文史學者質疑破壞文資，今年初向監察院投訴。

監察委員范巽綠、浦忠成今年4月現勘該處已變為住宅區，經調查認為，縣府辦理疑似清代牛運堀窯遺址現勘，逕行決議採行「施工監看」措施，施工監看又草率認定「缺乏文化資產價值」，並以施工監看為名將發現「糖漏」區域全面毀壞。

縣府文化局現勘時輕忽出土遺物隱藏的文資價值，且未做成調查報告送審議會審議，即決議採行施工監看措施，明顯不符文資法相關規定；並對「發見疑似考古遺址」認知謬誤，一再飾詞狡辯、文過飾非，肇致重要文資滅失，核有重大違失。

監察院前天糾正南投縣政府，並針對南投市華陽路兩側確實可能存在有「牛運堀窯遺址」，而該區域目前尚屬低度開發，希望縣府應妥為規畫調查研究，對於後續開發行為倘涉及「疑似考古遺址」，處置應更為慎重，避免該案憾事再次發生。

對此，南投縣文化局表示，該案當初經文資小組會勘，多數委員雖決議非考古遺址，但仍有施工監看，經指派委員施工監看也未發現重要文物，僅是殘缺不全陶片，後續也有送縣文資審議委員會報告，均依程序辦理，對於監院糾正予以尊重。

南投市一處建地疑發現清代牛運堀窯遺址仍遭開發惹議，監委范巽綠（前排中）今年4月到南投現勘調查，監察院前天糾正縣府。報系資料照
南投市一處建地疑發現清代牛運堀窯遺址仍遭開發惹議，監委范巽綠（前排中）今年4月到南投現勘調查，監察院前天糾正縣府。報系資料照

遺址 文化局 南投縣

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