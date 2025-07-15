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危險！台中工人站屋頂拆除沒防護 勞檢處最高可罰30萬

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
施工人員昨在屋頂作業，但工人未戴安全帽，也沒有安全繫繩，一不踩穩恐發生意外。圖／擷取自社會事新聞影音
施工人員昨在屋頂作業，但工人未戴安全帽，也沒有安全繫繩，一不踩穩恐發生意外。圖／擷取自社會事新聞影音

台中南屯區一處工地拆除老屋，但施工工人拆除鐵皮屋頂，卻沒有任何防護，相當危險，全被民眾拍下來PO網。台中市勞檢處表示，施工單位已違反職安法墜落防範相關規定，最高可處30萬罰鍰。

南屯區五權西路二段一處私人工地拆除建物，施工人員昨在屋頂作業，但工人未戴安全帽，也沒有安全繫繩，一不踩穩恐發生意外，民眾將影片拍下PO網。

台中市勞檢處長邱怡川表示，高度2公尺以上作業，勞工有墜落危險之虞，應該要求使用安全帶、安全帽及其他必要防護具，避免發生墜落危害，經派員至現場實施勞動檢查，雇主違反職業安全衛生設施規則第281條及職安法第6條規定，將依法裁罰3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並勒令停工改善，呼籲雇主務必遵守相關法令，並督導勞工落實防護，避免發生工安問題。

雇主 工人 台中市

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