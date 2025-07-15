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實現7年前約定 6位大叔成立「寶島漫波」樂團圓搖滾夢

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
;一群朋友7年前約定，在台中共同組成了「寶島漫波」樂團。圖／寶島漫波樂團提供
;一群朋友7年前約定，在台中共同組成了「寶島漫波」樂團。圖／寶島漫波樂團提供

實現7年前約定，台中有6位大叔成立 「寶島漫波」樂團，圓了他們的搖滾夢。他們來自不同行業，觀眾的笑聲和掌聲讓他們有成就感，成員們也想讓大家知道，追夢沒有年齡限制，搖滾的自由、拉丁的熱情就是他們最大滿足。

社會角落總有有一群人不放棄夢想，有一群人選擇用音符記錄人生，用旋律串起情誼，他們來自各行各業，經歷各異，7年前，因為一場音樂的約定，共同組成樂團，樂團曾經改名，大家愛音樂的夢想不變；如今，6名成員年齡從40歲到65歲，繼續接案在宴會與社區活動中表演。

他們的舞台不在燈光璀璨的大型演唱會，而是在人與人最貼近的婚禮、宴會、節慶活動，甚至是社區演出場合。

打擊樂手陳金忠是樂團的「精神領䄂」，負責團練場地與器材，身兼活動統籌；他曾是武術散打國手的他，退伍後投入補教界、醉心於書畫與康加、邦哥等拉丁鼓。

鍵盤手黃榮哲，從年少對音樂情有獨鍾，退伍後在YAMAHA展開長達40多年的音樂旅程，從銷售人員到數位音樂講師，他將音樂視為信仰，不斷傳遞與創新；吉他手王銘階，白天是保險公司區主管，下了班化身搖滾手。

貝斯手兼主唱李宥滕，是一名海鮮餐廳板前師傅，在刀工與音符之間游刃有餘，用歌聲為每場演出注入溫度；電吹管演奏劉郁宗，來自醫學體系的他，是醫院院長室的高專，更是博班候選人。

主唱沈弘剛，高中教育行政人員，出身教官，從民歌餐廳吃著排餐開始愛上舞台，進而開啟自彈自唱、街頭藝人般的深情演出。

該樂團說，他們不是職業樂手，卻有專業的演出態度，全心投入演出，搏得觀眾的笑聲與掌聲，若民眾想接洽該樂團演出，也可聯絡召集人打擊樂手陳金忠：0975422466

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