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影／被300公斤鋼梁重壓重傷九死一生 住院72天恢復6成慶重生

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
62歲胡姓男子在工地遭300公斤鋼樑重壓，全身重創，一度命危，台中慈濟醫院動員14個醫療科別、19位醫師及護理團隊接力搶救，住院72天，治療72天終於康復出院。台中慈濟醫院今天為他舉辦重生慶祝會。記者游振昇／攝影
62歲胡姓男子在工地遭300公斤鋼樑重壓，全身重創，一度命危，台中慈濟醫院動員14個醫療科別、19位醫師及護理團隊接力搶救，住院72天，治療72天終於康復出院。台中慈濟醫院今天為他舉辦重生慶祝會。記者游振昇／攝影

62歲胡姓男子今年3月在工地遭300公斤鋼樑重壓，全身重創，一度命危，台中慈濟醫院動員14個醫療科別、19位醫師及護理團隊接力搶救，住院72天、輸血超過2萬4000c.c.，治療72天終於康復出院，台中慈濟醫院今天為他舉辦重生慶祝會，他與妻感謝醫療團隊的救命之恩。

台中慈濟醫院長簡守信今天在慶生會中表示，胡男多重器官受損，動了多次手術，依靠醫療團隊合作，家屬的支持態度和相信醫療團隊都很重要。

胡男說，他很感謝醫療團隊讓自己有重生機會，未來不會辜負大家照顧他的恩惠和期待；他說自己是營造商，當時到工地勘查，突來鋼梁倒下，他完全想不起怎麼倒下和過程，印象中，妻子在加護病房有為他喊加油打氣，他在加護病房意識清楚時，就想著「熬過去，就是我的」。

他慶幸自己恢復很快，目前約恢復6成，可吃，正常走就很幸運；胡妻說，丈夫送到醫院急救時，她知道這時候自己要堅強，不能哭，她有學身心靈課程，和大家啟動祝福能量，醫療團隊假期也回醫院動手術照顧，讓她感動。

台中慈濟醫院表示，胡男當時送抵醫院急診已出現休克、意識不清等危急症狀，檢查發現肋骨多處骨折併發氣胸與血胸、肝臟左葉撕裂、大腸挫傷潰爛，骨盆與左手粉碎性骨折，全身創傷遍及胸腹腔與四肢。外傷嚴重度分數（ISS）高達54分，換算年紀的致死率幾乎生還渺茫。

醫療團隊立即啟動重大外傷處置，由一般外科、大腸直腸外科、整形外科與骨科團隊進行多次手術，包括肝葉切除、大腸修補、骨折固定與膀胱止血。治療期間，胡男還因橫紋肌溶解導致急性腎衰竭，由腎臟科介入支持性治療；合併肺部感染，則由感染科與胸腔內科團隊接續照護。

胡男有主動脈剝離病史，在重壓與大量出血衝擊下，原本局部穩定的剝離情況惡化，延伸至胸主動脈與腹主動脈；心臟外科團隊密切評估後，採保守治療用藥物控制血壓，成功避免進一步破裂。

胡男治療的第一個月時，妻子就感動到致函台中市政府，台中慈濟醫院收到市府來函轉達感謝，瞭解團隊絕不放棄的精神

胡男歷經4次重大手術與嚴密照護，從加護病房、呼吸照護病房到一般病房輾轉度過72天，輸血總量累計超過2萬4000c.c.後，穩定康復出院。

62歲胡姓男子在工地遭300公斤鋼樑重壓，全身重創，一度命危，台中慈濟醫院動員14個醫療科別、19位醫師及護理團隊接力搶救，住院72天，治療72天終於康復出院。台中慈濟醫院今天為他舉辦重生慶祝會。記者游振昇／攝影
62歲胡姓男子在工地遭300公斤鋼樑重壓，全身重創，一度命危，台中慈濟醫院動員14個醫療科別、19位醫師及護理團隊接力搶救，住院72天，治療72天終於康復出院。台中慈濟醫院今天為他舉辦重生慶祝會。記者游振昇／攝影
62歲胡姓男子在工地遭300公斤鋼樑重壓，全身重創，一度命危，台中慈濟醫院動員14個醫療科別、19位醫師及護理團隊接力搶救，住院72天，治療72天終於康復出院。台中慈濟醫院今天為他舉辦重生慶祝會。記者游振昇／攝影
62歲胡姓男子在工地遭300公斤鋼樑重壓，全身重創，一度命危，台中慈濟醫院動員14個醫療科別、19位醫師及護理團隊接力搶救，住院72天，治療72天終於康復出院。台中慈濟醫院今天為他舉辦重生慶祝會。記者游振昇／攝影
62歲胡姓男子在工地遭300公斤鋼樑重壓，全身重創，一度命危，台中慈濟醫院動員14個醫療科別、19位醫師及護理團隊接力搶救，住院72天，治療72天終於康復出院。台中慈濟醫院今天為他舉辦重生慶祝會。記者游振昇／攝影
62歲胡姓男子在工地遭300公斤鋼樑重壓，全身重創，一度命危，台中慈濟醫院動員14個醫療科別、19位醫師及護理團隊接力搶救，住院72天，治療72天終於康復出院。台中慈濟醫院今天為他舉辦重生慶祝會。記者游振昇／攝影

手術 慈濟 團隊

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