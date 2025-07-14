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南投瑞岩及翠巒部落遷建埔里　估115年取得土地

中央社／ 南投14日電

南投縣仁愛鄉瑞岩與翠巒部落，受天災、地層滑動等因素危及安全，南投縣政府攜手慈濟基金會協助遷建，選定埔里溪南段0.878公頃土地作為遷移地點，預計明年取得土地。

南投縣長許淑華今天主持簡報會議表示，瑞岩與翠巒2個部落於921地震遭受重創，基於安全考量，縣府推動翠巒部落遷建以及瑞岩部落重建住宅遷建計畫，縣府已請村長與部落居民提供完整資料，便於後續作業推動。

南投縣政府透過新聞稿指出，翠巒部落歷經天災，地層變化危及部落安全；瑞岩部落雖完成107戶遷建，仍不足32戶，縣府選定埔里溪南作為遷建地點，並辦理用地變更作業。

許淑華表示，這項計畫將進入新階段，預計明年完成地目變更，同時向財政部國有財產署申請土地租用，慈濟基金會也將依援建計畫協助建設；計畫分為2期進行，第1期可容納49戶居民，第2期將安置30戶。

許淑華說，部落民眾未來遷到埔里會有更好的居住環境，能共同生活，雨天也不用害怕，解決部落安全隱憂，並體現縣府對原住民權益的重視。

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