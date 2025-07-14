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台中市重陽敬老禮金匯款申請 即日起至9月9日截止

中央社／ 台中14日電

台中市114年度重陽敬老禮金將從10月8日起發放，台中市社會局今天說明，發放方式採現金與匯款等2種，選擇匯款者即日起到9月9日為止可上社會局網站線上申請。

台中市社會局表示，114年度台中市重陽敬老禮金將自10月8日起發放，採現金和匯款2種方式，選擇匯款者，禮金在發放首日就會匯入帳戶。為了更方便長輩，社會局提供線上申請匯款，即日起至9月9日，至台中市政府社會局「社福便利站」網站即可申辦。

社會局提醒，線上申請匯款後，社會局會以簡訊或電子郵件回覆。若接到任何以「社福補助」名義要求提供帳戶或匯款等可疑訊息，切記「保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙專線」，也可連絡各區公所社會課及社會局查詢。

社會局指出，除線上申請匯款，民眾也可網路下載或到各區公所領取匯款紙本申請書，填寫後掛號郵寄戶籍地區公所社會課、親送戶籍地區公所社會課或交給里辦公處代收。沒有申請匯款者，仍會以現金發放，由各區公所通知發放現金的時間和地點。

社會局表示，今年預計超過48萬人領取重陽敬老禮金，65歲至89歲長者（含55歲至89歲原住民長者）每人2000元；90歲至94歲長者每人3000元；95歲至99歲長者每人5000元；100歲以上長者每人1萬元。

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