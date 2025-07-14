快訊

慟！《無人知曉》31歲女星姜瑞夏癌逝 弟弟悲慟發文「來世換我照顧妳」

超越貝佐斯！這位女CEO上季大賣18億美元股票 高層套現第一名

高雄三元能源電池爆炸瞬間恐怖畫面曝 粉塵傾瀉男警跌倒、消防員閃避

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣府救鹿港區淹水 規劃5處公園、學校設置儲水設施

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
丹娜絲颱風「颱風尾」橫掃，鹿港淹水嚴重，龍山寺內外都成了池塘。圖／鹿港公所提供
丹娜絲颱風「颱風尾」橫掃，鹿港淹水嚴重，龍山寺內外都成了池塘。圖／鹿港公所提供

彰化鹿港常經歷颱風過境、暴雨後淹水的困境，縣府目前在洛津國小設置停車長兼滯洪池工程預計今年完工，近期中央也核定5處儲水設施，包括鹿港兒童公園、福興第一停車場、鹿港國中、文開國小、鹿港旅遊中心停車場等；若設置完成將有助改善鹿港一帶淹水問題。

丹娜絲颱風「颱風尾」橫掃，鹿港淹水嚴重，也讓居民擔心未來極端氣候帶來的災害將一波接一波，鹿港天后宮昨天於臉書粉專po文，更呼籲縣府改善排水系統，而且得從根本改變。

縣府水資處說，水利署補助縣府辦理鹿港市區排水逕流分擔計畫，計畫內容除了目前施工中的洛津國小停車場兼滯洪池工程外，最近也核定增加5個都市計畫區內的公有土地規劃蓄水暫存儲水設施，做為逕暫存及逕流抑制等設施項目，經費總計3.8 億元。

縣府規劃5處儲水設施包括鹿港兒童公園、福興第一停車場將有雨水積磚、鹿港國中座地下儲留，文開國小與鹿港旅遊停車場都做透水鋪面等，未來分攤量體共可達7500噸，但因涉及鹿港、福興公所以及縣府教育處、交通處主管單位，加上現況用地都有實際用途，水資處說，需搭配未來各場域改建時建置儲水設施，進而達到分擔水量。

不過王惠美上周五在行政院長卓榮泰到鹿港勘災時，她指出，洛津國小停車場兼滯洪池工程，在學校操場做蓄洪池後，完工後回填與恢復原狀的經費，不在補助範圍內，需要縣府經費自籌來負擔，對地方是很大的負擔，希望有中央經費協助。

水資處也表示，中央核定的計畫中也特別編列經費是協助汰換鹿港地區的抽水站，該抽水站因運作20多年已老舊，無法充分發揮每秒 12噸的抽水量，經費需3.5億元，將提升抽水效能。

鹿港天后宮 雨水 都市計畫 滯洪池 暴雨 彰化 停車場 丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲重創 彰化出動清潔隊員機具、水電專才抵台南支援

鹿港天后宮怨下雨就淹不能再忍 縣府爭取經費改善

暖警出勤被撞昏迷…彰化老家鄉親流淚集氣：他很孝順 媽媽還在等他

鹿港淹水不斷 老街商圈業者：近年申請到淹水補助只有一家

相關新聞

彰化縣府救鹿港區淹水 規劃5處公園、學校設置儲水設施

彰化鹿港常經歷颱風過境、暴雨後淹水的困境，縣府目前在洛津國小設置停車長兼滯洪池工程預計今年完工，近期中央也核定5處儲水設...

台中潭子區嘉豐路改善工程 預計9月中旬前改善完成

台中市潭子區嘉仁里的嘉豐路路面破損嚴重，路面顛簸，行車危險，立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今天邀台中市養工處、潭子區公所及...

中市偏鄉、高齡社區AED配置不足

心臟疾病為全台第二大死因，急救關鍵在黃金五分鐘能否取得AED（自動體外心臟電擊去顫器）。台中市議員指出，全市1766台A...

連日豪雨恐擴大損壞 彰化芳苑洪家古厝盼速修復

彰化縣府擴大歷史建築「芳苑洪家古厝」登錄範圍，將傳統穀倉「土豆畚」納入，並通過修復及再利用。但連日豪雨，老建物狀況堪慮，...

民眾捐家中廢棄器皿 攜手藝術家共創台中聲音地景

藝術家曾偉豪多件聲音裝置代表作「畫聲」、「聲動風景」、「種聲」等，今在大墩文化中心展出，展覽並首度推出與台中市民共創的新...

花壇三合一新大樓座落舊營區 公所能負擔2.4億經費有原因

彰化花壇鄉公所過去因老舊變成危樓，經努力公所團隊打造了花壇鄉三合一的地標，包括花壇公所、藝文館以及代表會辦公廳舍今天落成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。