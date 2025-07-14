彰化縣府救鹿港區淹水 規劃5處公園、學校設置儲水設施

彰化鹿港常經歷颱風過境、暴雨後淹水的困境，縣府目前在洛津國小設置停車長兼滯洪池工程預計今年完工，近期中央也核定5處儲水設施，包括鹿港兒童公園、福興第一停車場、鹿港國中、文開國小、鹿港旅遊中心停車場等；若設置完成將有助改善鹿港一帶淹水問題。

丹娜絲颱風「颱風尾」橫掃，鹿港淹水嚴重，也讓居民擔心未來極端氣候帶來的災害將一波接一波，鹿港天后宮昨天於臉書粉專po文，更呼籲縣府改善排水系統，而且得從根本改變。

縣府水資處說，水利署補助縣府辦理鹿港市區排水逕流分擔計畫，計畫內容除了目前施工中的洛津國小停車場兼滯洪池工程外，最近也核定增加5個都市計畫區內的公有土地規劃蓄水暫存儲水設施，做為逕暫存及逕流抑制等設施項目，經費總計3.8 億元。

縣府規劃5處儲水設施包括鹿港兒童公園、福興第一停車場將有雨水積磚、鹿港國中座地下儲留，文開國小與鹿港旅遊停車場都做透水鋪面等，未來分攤量體共可達7500噸，但因涉及鹿港、福興公所以及縣府教育處、交通處主管單位，加上現況用地都有實際用途，水資處說，需搭配未來各場域改建時建置儲水設施，進而達到分擔水量。

不過王惠美上周五在行政院長卓榮泰到鹿港勘災時，她指出，洛津國小停車場兼滯洪池工程，在學校操場做蓄洪池後，完工後回填與恢復原狀的經費，不在補助範圍內，需要縣府經費自籌來負擔，對地方是很大的負擔，希望有中央經費協助。

水資處也表示，中央核定的計畫中也特別編列經費是協助汰換鹿港地區的抽水站，該抽水站因運作20多年已老舊，無法充分發揮每秒 12噸的抽水量，經費需3.5億元，將提升抽水效能。