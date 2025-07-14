中市好孕乘車補助上路2週 近3000人完成申請

台中市政府從7月起實施「好孕乘車補助」政策，市府數位發展局今天公布，2週以來已有近3000名孕媽咪完成申請，累計搭乘達2000趟次，乘車金補助金額突破36萬元。

市府說明，「好孕乘車補助」於7月1日正式上路，上線以來受到好評，只要是設籍台中市的本國籍孕婦，或配偶設籍台中市的非本國籍孕婦，皆可透過「台中通」APP線上申請，輕鬆領取乘車金，便利又安心。

台中市政府數位發展局表示，截至今天為止，已有近3000名孕媽咪完成申請，累計搭乘達2000趟次，乘車金補助金額突破新台幣36萬元。

近期有孕媽咪反映在使用「好孕乘車補助」時，畫面出現「請確認手機已開啟定位服務，並授權APP存取位置資訊」的提醒訊息。

數位局對此說明，好孕專車補助限定中部4縣市（中、彰、投、苗）地區使用，為確認使用者所在地，請孕媽咪務必開啟手機定位服務，並允許APP存取位置資訊，才能順利使用乘車金、安心搭車。

台中市社會局建議孕媽咪，以預約叫車方式，並於聯繫客服時主動告知欲使用「好孕乘車補助」，上車前也可再向司機確認乘車金是否成功啟用，讓搭乘流程更順暢、補助使用更安心。

數位局提醒，要將「台中通」APP更新至2.69版以上，首頁才會自動顯示「好孕乘車」icon。如已更新但仍未顯示，亦可手動點擊首頁的「常用市政服務」，將「好孕乘車」加入顯示，即可進行申請。

此外，數位局也請孕媽咪註冊或升級為台中通的「全功能會員」，才能完整使用好孕專車補助服務，輕鬆享受便捷與貼心的乘車體驗。