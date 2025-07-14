台中潭子區嘉豐路改善工程 預計9月中旬前改善完成

台中市潭子區嘉仁里的嘉豐路路面破損嚴重，路面顛簸，行車危險，立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今天邀台中市養工處、潭子區公所及當地里長到現場會勘，台中市養工處允諾辦理工程改善，長度約750公尺、寬約6.5公尺，面積近5000平方公尺，總工程經費約317萬元。

立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今天辦理潭子區嘉仁里嘉豐路(嘉豐路219巷至祥和路間)道路改善工程現勘，台中市養工處簡報說明，該路段多年未刨鋪更新，多處路面龜裂、塌陷嚴重，孔蓋不平整，配合嘉豐路219巷道路拓寬工程完工後，一併派工改善，預計今年9月中旬前改善完成。

賴朝國指出，嘉豐路為潭子地區南北向重要的道路之一，因紅綠燈較少相對車流量很大，且附近工廠林立，有立即改善的必要，當地里長及民眾希望市政府盡速改善，避免不必要的意外一再發生。賴朝國並要求養工處立即辦理路面改善工程，確保人民生命財產安全。

楊瓊瓔表示，道路建設與城市發展密不可分，提升道路品質能改善地方交通，還能優化基礎設施，她期待大家通力合作，逐步解決地方的道路交通問題，讓台中持續向前進步。