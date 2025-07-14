鹿港天后宮怨下雨就淹不能再忍 縣府爭取經費改善

鹿港天后宮8日受大雷雨影響淹水嚴重，廟方在臉書表示，不能再忍受一下雨就淹的日子，鹿港排水系統已撐不住現今雨勢，盼根本改變；彰化縣府表示，正向中央爭取7億餘元經費改善。

彰化縣8日上午雨勢猛烈，適逢大潮，鹿港天后宮及附近鹿港老街一帶出現淹水災情，天后宮天公爐、供桌皆泡水中。

鹿港天后宮昨天在臉書（Facebook）發文表示，鹿港是百年舊鎮，地勢低窪，根據統計，近5年來鹿港每年平均超過15次淹水，這次瞬間雨量就讓主要街道積水逾30公分；現在排水系統為30年前設計，當年或許還夠用，但極端氣候一場雨就能擊潰日常。

廟方強調，鹿港經不起一淹再淹，不能再忍受「一下雨就淹」的日子，需要更全面排水改善，包括擴建雨水下水道提升排水標準、增設抽水站、建設更多滯洪池與地下蓄水空間、從整體都市計畫重整低窪區域排水瓶頸，並將安全放在第一位。

鹿港天后宮總幹事劉家汶今天接受中央社記者訪問表示，廟埕逢雨即淹，因此大雨來襲前廟方都會備妥抽水機，但這次天公爐旁邊淹至膝蓋以上，廣場甚至水淹大腿，抽的水沒地方排，「太嚴重，我們真的嚇到了」。

劉家汶說，國定古蹟受不了一次又一次淹水，當下所造成的損害無法以肉眼查看，但日積月累，木結構逐漸產生裂縫，「萬一哪天真的承受不住，怎麼辦？」

彰化縣政府水利資源處表示，行政院長卓榮泰11日赴鹿港勘災，縣府針對鹿港地區長期淹水問題，向卓榮泰提出爭取共新台幣7億餘元經費進行改善排水，包括更新鹿港抽水站、增設至少6處滯洪池逕流排水設施、增加鹿港公會堂側溝式箱涵。

水資處說明，若未來爭取到位，再搭配即將於今年底完工的洛津國民小學停車場兼蓄洪池，公會堂前淹水情形將能優先大幅改善。