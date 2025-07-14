連日豪雨恐擴大損壞 芳苑洪家古厝盼速修復

彰化縣府擴大歷史建築「芳苑洪家古厝」登錄範圍，將傳統穀倉「土豆畚」納入，並通過修復及再利用。但連日豪雨，老建物狀況堪慮，地方盼加速修復作業。文化局長張雀芬表示，修復工程費約6500萬元，已向文化部爭取經費中。

洪家古厝為典型「九包五」格局，具完整五開間正身、左右護龍與門樓，前院廣場保留曬穀場與穀倉，展現農村聚落建築風貌。彰化縣文化資產審議會審查，通過變更登錄範圍，凸顯古厝具備完整農業生活場域的文化價值。

芳苑鄉長林保玲指出，古厝歷經豪雨已出現毀損，若不及時修復，損壞將更嚴重，整修費用也會增加。她強調，洪家後人願意配合保存，但地方難以負荷高額經費，希望政府能盡速協助修復，讓古厝轉型為文化觀光新據點。

同次審議會也通過另一歷史建築變更案，將「原福興外埔機場防空砲台」更名為「原彰化飛行場防空塔（番婆及外埔）」，為日治時期二戰防禦工事，兩座圓筒形塔樓佇立於彰化飛行場南北兩端，見證戰時航空設施歷史。

另「福興黃禮永墓」的古蹟指定與歷建登錄案，因尚須釐清石雕藝術價值與遷葬過程等細節，決議先辦理基礎研究再討論。

此外，彰化花壇鄉新三合一行政藝文大樓落成啟用。該大樓結合鄉公所、代表會及藝文館，位於花壇國中對面，由廢棄營區整建而成，工程經費逾2.4億元。鄉長顧勝敏指出，透過公募基金納入預算，另由縣府支持，終於實現新建大樓願景，讓民眾洽公更便利，藝文展演空間也隨之提升。