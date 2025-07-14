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中市偏鄉、高齡社區AED配置不足

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中AED集中市區，偏鄉與高齡社區配置嚴重不足。圖／台中市府提供
台中AED集中市區，偏鄉與高齡社區配置嚴重不足。圖／台中市府提供

心臟疾病為全台第二大死因，急救關鍵在黃金五分鐘能否取得AED（自動體外心臟電擊去顫器）。台中市議員指出，全市1766台AED集中市區，偏鄉與高齡社區配置嚴重不足，民眾面臨「叫不來、用不到」困境。衛生局長曾梓展表示，持續加強建置。

據統計，台灣AED平均每十萬人65台，台北市高達101.88台，台中市僅有61.58台，居六都第三，仍低於全國平均水準。市府雖在各地設置1766台，但分布嚴重失衡，山線、海線與老年人口集中區成為「設備孤島」。

無黨籍議員林昊佑批評，市區與偏鄉的AED落差猶如「生死兩世界」，非都會區形同「安全真空地帶」。他建議比照新加坡，在計程車或商用車上安裝AED，並搭配行動App定位服務，即時派遣車輛協助救援，提升覆蓋率。

民進黨議員施志昌以「甲安埔」為例指出，大甲設53台、外埔20台、大安僅18台，當地是高齡人口密集區，65歲以上人口高達21%，「明顯無法負荷在地需求」。他要求市府針對公部門、學校與觀光景點加速補建。

消防署統計，若心臟驟停能在5分鐘內取得AED電擊，患者存活率可達七成，但偏鄉常無此設置，救護車到場往往超過10分鐘，黃金搶救期被迫放棄。尤其台中幅員遼闊，急救資源與設備分布不均，恐讓偏鄉民眾陷入生死邊緣。

消防員指出，即便有AED若民眾不會施作CPR（心肺復甦術）或不懂使用AED，可能白白錯失搶救機會，「設備有了，教育跟不上，就是擺設」，呼籲市府同步加強社區宣導訓練。

台中市衛生局長曾梓展回應，市府將持續在法定需建置AED的十大類公共場所擴增設備，並優先針對偏鄉與高齡社區提高密集度。

但他坦言，外界倡議在計程車設置AED，實務推行困難，包括車隊忙於營業、無法保證可即時趕赴現場，偏鄉與新加坡地理環境大不同，且電擊貼片與電池等耗材需定期更換、有維護成本，需另設誘因與平台連結機制，目前還不具可行性。

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