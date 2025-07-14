觀察站／非都會區 罷免動能累積難度高

聯合報／ 本報記者江良誠賴香珊

南投議員陳玉鈴罷免案，同意票1萬2160票，明顯多於不同意票5868票，但仍未跨過法定門檻1萬4302票，投票結果為否決。全國唯一綠營民代罷免案失利，反映非都會區推動罷免的多重現實困境。

這起罷免案由藍營地方勢力發起，國民黨立委游顥、縣長許淑華皆公開支持，選前更舉辦大型音樂會催票。藍營雖有輸不得的壓力，但在地選民反應冷淡，投票率只有三成上下，動員難度高，罷免聲量未能有效轉換為投票行動。

議員層級罷免案本來關注度較低，加上此次是基層單一選舉，選民投票意願本就難提升；選區又屬山區型非都會地帶，地廣人稀，人際關係緊密，政治動員常面臨交通困難與情感包袱，不若都會區能以議題擴散提升投票意願，選民多傾向觀望。

選舉結構也顯示本區藍營基本盤穩固。2024總統大選，藍營候選人侯友宜在竹山、鹿谷共拿下1萬5870票，領先賴清德與柯文哲；游顥則在立委選舉中以2萬460票連任成功。但即便如此，罷免門檻仍成為最大瓶頸。罷免領銜人蔡宜助坦言，山區道路坍方也影響選民出門意願，加上社會對罷免普遍冷感，最終未能催出足夠票數。

根據選罷法，罷免需達總選舉人數四分之一門檻。陳玉鈴2022年僅以5028票當選，藍營人士抱怨，罷免議員卻需近3倍票數才能通過，形成制度與基層實務間的巨大落差。

民進黨未正面迎戰，僅低調應對。陳玉鈴開票後感謝支持者，強調會持續傾聽基層聲音，回應鄉親期待，未因罷免而強硬對抗，化解政治壓力。

此案應被視為在地政治操作，國民黨雖展示動員力，但制度設計與選區條件仍使地方罷免行動難以奏效。在非都會區，罷免動能累積難度高，選民情感連結深、訴求擴散有限，加上法令門檻高，讓罷免變成高風險、低報酬的政治賭注，值得政黨深思後續策略。

陳玉鈴 議員 罷免 南投

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