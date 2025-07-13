花壇鄉公所三合一廳舍啟用 含藝文館與大型展示空間

彰化花壇鄉公所、藝文館暨代表會辦公廳舍今天落成啟用。新的鄉公所等廳舍原址是廢棄老舊營區，改建成為有藝術場域、大型展示空間的花壇新地標，明天起正式對外辦公。

彰化縣政府今天發布新聞，花壇鄉公所、藝文廳暨代表會辦公廳舍舉辦落成啟用儀式，出席的有彰化縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏等人。

王惠美表示，花壇鄉公所、鄉代會等廳舍原本是花壇鄉的老舊廢棄營區，經鄉公所團隊努力，變身為三合一新地標。新完成的廳舍緊鄰花壇鄉立幼兒園，有藝文館，1至2樓為藝術場域，包含可容納500至1000人的大型展示空間及靜態展覽區，可辦理表演及演講等活動；3至4樓為行政區域，有花壇鄉公所及鄉民代表會、調解會辦公室。

顧勝敏指出，原有的花壇鄉公所在民國60年興建，後來變成危樓，但是卻遲遲無法新建鄉公所，要感謝公所同仁的打拚，代表會及縣府支持，讓鄉民來公所、代表會洽公時有新的辦公環境，不僅停車方便、出入也安全。