快訊

美國進口車0關稅？他憂「台灣汽車供應鏈瓦解」被酸爆：沒競爭力就倒一倒

漢光演習戰車起步不慎 撞凹對向休旅車車頭、駕駛門

豆類發酵食物助降血壓、血脂 味噌、醬油、豆腐乳也有效嗎？

花壇鄉公所三合一廳舍啟用 含藝文館與大型展示空間

中央社／ 彰化13日電

彰化花壇鄉公所、藝文館暨代表會辦公廳舍今天落成啟用。新的鄉公所等廳舍原址是廢棄老舊營區，改建成為有藝術場域、大型展示空間的花壇新地標，明天起正式對外辦公。

彰化縣政府今天發布新聞，花壇鄉公所、藝文廳暨代表會辦公廳舍舉辦落成啟用儀式，出席的有彰化縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏等人。

王惠美表示，花壇鄉公所、鄉代會等廳舍原本是花壇鄉的老舊廢棄營區，經鄉公所團隊努力，變身為三合一新地標。新完成的廳舍緊鄰花壇鄉立幼兒園，有藝文館，1至2樓為藝術場域，包含可容納500至1000人的大型展示空間及靜態展覽區，可辦理表演及演講等活動；3至4樓為行政區域，有花壇鄉公所及鄉民代表會、調解會辦公室。

顧勝敏指出，原有的花壇鄉公所在民國60年興建，後來變成危樓，但是卻遲遲無法新建鄉公所，要感謝公所同仁的打拚，代表會及縣府支持，讓鄉民來公所、代表會洽公時有新的辦公環境，不僅停車方便、出入也安全。

王惠美 團隊

延伸閱讀

花壇三合一新大樓座落舊營區 公所能負擔2.4億經費有原因

陳玉鈴罷免前夕戰火延燒 藍綠市場掃街網路空戰對決

唯一罷綠案藍營火力全開 許淑華喊話：713是對賴清德不信任投票

彰化溪湖長照衛福大樓斥資2億4千萬 今天動工

相關新聞

知名國豐蛋糕豐原店貼「停業」客人撲空 業者貼告示：租約糾紛

台中知名的國豐蛋糕豐原店上周停業至今，許多客人想買都撲空，業者在大門貼告示說明因租約糾紛，暫停營業，恢復營業日確定後再公...

影／大鞍山區遇坍方卡路上 罷免領銜人：投這一票比登山還艱難

南投縣民進黨縣議員陳玉鈴罷免案，今天在竹山鎮與鹿谷鄉投票，罷免案領銜人蔡宜助表示，此案不僅是地方民意的展現，更是7月26...

民眾捐家中廢棄器皿 攜手藝術家共創台中聲音地景

藝術家曾偉豪多件聲音裝置代表作「畫聲」、「聲動風景」、「種聲」等，今在大墩文化中心展出，展覽並首度推出與台中市民共創的新...

花壇三合一新大樓座落舊營區 公所能負擔2.4億經費有原因

彰化花壇鄉公所過去因老舊變成危樓，經努力公所團隊打造了花壇鄉三合一的地標，包括花壇公所、藝文館以及代表會辦公廳舍今天落成...

彰化芳苑洪家古厝爭取修復 歷史建物豪雨後更岌岌可危

彰化縣芳苑鄉歷史建築「芳苑洪家古厝」近日通過審查變更登錄範圍，包括傳統穀倉「土豆畚」也納入為歷史建築，並通過修復再利用計...

「民主行動隊」台中開講 70歲婦：你們年輕人就是太閒了

由小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、時代力量、台灣綠黨共同組成的「民主行動隊」，上午在台中公園舉辦大罷免的宣講活動，號召市民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。