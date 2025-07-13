民眾捐家中廢棄器皿 攜手藝術家共創台中聲音地景

藝術家曾偉豪多件聲音裝置代表作「畫聲」、「聲動風景」、「種聲」等，今在大墩文化中心展出，展覽並首度推出與台中市民共創的新作「聲紋風景」，由民眾捐出家中廢棄器皿，化作承載聲波的載體，共同創作屬於城市的集體聲紋，讓聲音成為連結人與自然、環境與永續的共鳴。

曾偉豪長期專注於聲音的探索與能量轉譯，善於將無形聲波化作可見、可感的互動場域，透過裝置與觀眾產生連結，在遊戲中誘發關於自然與能源的反思，展現屬於這個時代的當代藝術表達。

「聲紋風景」特展今在大墩文化中心舉辦開幕式，展覽的核心作品「祈聲」以森林為靈感，營造出如祈福儀式般的聲音場域，觀眾可將紙條、花葉或小物投入玻璃瓶中，透過自然音頻震動，產生波紋與律動，成為人與自然之間的溝通與回應。

展覽另一亮點，是邀請台中市民捐出家中不要使用的器皿，共同與藝術家共創，裝置中播放市民錄製的城市自然聲音，包括風聲、樹語、溪流與蟲鳴等，這些聲音透過器皿傳遞震動，轉化為水面波動的節奏，讓每個人都能「看見聲音」、也「聽見城市」。