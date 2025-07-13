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花壇三合一新大樓座落舊營區 公所能負擔2.4億經費有原因

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化花壇公所、藝文館以及代表會三合一辦公廳舍今天落成啟用。記者林敬家／攝影
彰化花壇公所、藝文館以及代表會三合一辦公廳舍今天落成啟用。記者林敬家／攝影

彰化花壇鄉公所過去因老舊變成危樓，經努力公所團隊打造了花壇鄉三合一的地標，包括花壇公所、藝文館以及代表會辦公廳舍今天落成啟用，大樓工程經費2億4千多萬原對公所來說相當吃緊，鄉長顧勝敏說，過去專款專用的公募基金納入總預算後才有足夠經費蓋大樓。

這處政教藝文三合一的新地標蓋在長久廢棄營區上，於花壇國中對面花壇鄉彰員路二段586號，緊鄰花壇鄉立幼兒園，彰化縣長王惠美今參加剪綵揭牌，她指出，縣府補助1000萬元的室內裝修費，大樓1、2樓為藝術場域，有可容納500至1000人的大型展示空間及靜態展覽區，還可辦理表演及演講；3、4樓為行政區域，有花壇鄉公所及鄉民代表會、調解會的辦公室。

顧勝敏表示，花壇鄉公所在1971年興建，後來變成危樓，卻遲遲無法新建一棟公所，他上任時，公所預算只有1千3百多萬元，要新建公所是不可能的，他上任簽的第一份文件是這棟大樓的營建專案管理規劃。

他也說，建設最難的就是土地，感謝時任鄉長曾文勳將2甲多的營地要回，有土地可興建大樓，原本經費有限下，因法令修改，過去公墓累積的基金納進公所總預算，多出1億多可以規畫蓋這棟大樓，未來大樓停車方便、出入也安全，民眾洽公更舒適。

彰化花壇公所、藝文館以及代表會三合一辦公廳舍今天落成啟用。記者林敬家／攝影
彰化花壇公所、藝文館以及代表會三合一辦公廳舍今天落成啟用。記者林敬家／攝影

鄉長 總預算

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