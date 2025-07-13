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影／大鞍山區遇坍方卡路上 罷免領銜人：投這一票比登山還艱難

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
竹山鎮大鞍山區道路坍方，前往投票民眾交通受阻。圖／蔡宜助提供
竹山鎮大鞍山區道路坍方，前往投票民眾交通受阻。圖／蔡宜助提供

南投縣民進黨縣議員陳玉鈴罷免案，今天在竹山鎮與鹿谷鄉投票，罷免案領銜人蔡宜助表示，此案不僅是地方民意的展現，更是7月26日與8月23日兩場罷免投票的重要前哨戰，結果備受矚目。

蔡宜助今早原訂9時投票，卻因投票地點位於竹山鎮偏遠山區的大鞍里，途中遭遇山路坍方，一度受困。他說，現場有不少鄉親也被困在路上，都是趕回來投票的，呼籲縣府、公所應加速搶修投49線，確保居民安全通行。他也盼災後重建能加快腳步，讓山區居民不必為了一票，冒著風險翻山越嶺。

蔡宜助表示，今日在竹山、鹿谷共設有74處投開票所，國民黨晚間將在竹山鎮、鹿谷鄉設計票中心，邀請鄉親一同關注民主成果。他強調，這次行動的目的，是喚起民眾對民意代表問責的重視。

外界認為陳玉鈴罷免案是「726與823兩波藍營立委罷免案前哨戰」，蔡宜助指出，這場罷免案的投票率與得票結果，不僅影響陳玉鈴的政治去留，也將對南投後續兩位立委罷免案產生關鍵影響。今天的選票，就是全台大罷免潮的第一聲號角。

投票率 大罷免 南投縣

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