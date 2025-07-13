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彰化芳苑洪家古厝爭取修復 歷史建物豪雨後更岌岌可危

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
歷史建築「芳苑洪家古厝」正身中間為五開間、左右護龍與門樓配置完整，具「九包五」大厝格局。圖／彰化文化局提供
歷史建築「芳苑洪家古厝」正身中間為五開間、左右護龍與門樓配置完整，具「九包五」大厝格局。圖／彰化文化局提供

彰化縣芳苑鄉歷史建築「芳苑洪家古厝」近日通過審查變更登錄範圍，包括傳統穀倉「土豆畚」也納入為歷史建築，並通過修復再利用計畫審查，由於連日豪雨，老建物堪慮，地方也希望盡速修復，文化局長張雀芬表示，修復經費約6500萬元，也在向中央爭取中。

彰化縣政府文化局近日召開「彰化縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」，共通過審議2案及審查1案。

包括彰化縣歷史建築「芳苑洪家古厝」經修復及再利用調查研究，古厝正身中間為五開間、左右護龍與門樓配置完整，具「九包五」大厝格局。院埕廣闊，前有曬穀場與傳統穀倉「土豆畚」，呈現地區完整的農業生活寫照，具地區性建造物類型特色。審議決議變更登錄理由及範圍，另洪家古厝修復及再利用計畫審查案也通過審查。

芳苑鄉長林保玲表示，近日芳苑受豪雨侵襲，歷史建物也岌岌可危，難得洪家古厝後人也有保存文資建物的意願，不過修復費用相當龐大，不是地方所能負擔，若愈晚修復，毀損情況就會愈嚴重，將來修復費用也會愈高，希望政府能盡速協助，早日讓地方再增加一處文化景點。

張雀芬表示，「芳苑洪家古厝」未來規劃設計及工程款預計近6500萬元，縣府已向文化部申請補助規劃設計費，若通過核定完成後，才會再申請工程款進行修復。

審議會也通過歷史建築「原福興外埔機場防空砲台」變更名稱為「原彰化飛行場防空塔（番婆及外埔）」，經修復及再利用調查研究「番婆防空塔」與「外埔防空塔」佇立於彰化飛行場南北兩端，二戰日治時期為因應盟軍襲擊的防禦工事。兩座防空塔構造以混凝土、鋼軌材、鋼筋構成，型態成圓筒狀，頂層收口，矗立於番婆村與外埔村田野與房舍之間，見證彰化地區有提供飛行器起降的飛行場歷史。

而「福興黃禮永墓」指定古蹟、登錄歷史建築審議2案，為釐清諸如劃定土地範圍、石雕藝術之文化資產價值、墓主黃禮永之遷葬過程等問題，，本次審議決議先辦理基礎調查研究，釐清案情後再行討論。

歷史建築「芳苑洪家古厝」前有傳統穀倉(土豆畚)，呈現地區的農業生活寫照。圖／彰化文化局提供
歷史建築「芳苑洪家古厝」前有傳統穀倉(土豆畚)，呈現地區的農業生活寫照。圖／彰化文化局提供
歷史建築「原彰化飛行場防空塔（番婆及外埔）」外埔防空塔。圖／彰化文化局提供
歷史建築「原彰化飛行場防空塔（番婆及外埔）」外埔防空塔。圖／彰化文化局提供
歷史建築「原彰化飛行場防空塔（番婆及外埔）」番婆防空塔。圖／彰化文化局提供
歷史建築「原彰化飛行場防空塔（番婆及外埔）」番婆防空塔。圖／彰化文化局提供

歷史建築

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