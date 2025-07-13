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「民主行動隊」台中開講 70歲婦：你們年輕人就是太閒了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民主行動隊人員除了闡述支持大罷免的理念，也演出行動劇。記者黃寅／攝影
民主行動隊人員除了闡述支持大罷免的理念，也演出行動劇。記者黃寅／攝影

由小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、時代力量、台灣綠黨共同組成的「民主行動隊」，上午在台中公園舉辦大罷免的宣講活動，號召市民「用選票終結國會亂象，拼回民主」不過，過程中也有位自稱已70歲的婦人在活動中批評「你們年輕人就是太閒了」等語，但隨即被在場的員警請離。

老婦人先是直接質疑活動中「親子共學教育促進會」成員的發言，接著她一邊被警方請離，但也表達說，你們年輕人就是太閒了，公園裡有很多工作要做，可以掃掃（地）為台灣好，不是在這裡批評誰。她說，在這裡鼓動大罷免，難道一定要換到你們喜歡的人嗎？是什麼動力讓你們有這個錢和閒來這裡講這些有的沒有的？台灣人需要的是合作、處理問題，不是排斥誰，下次選出來的會合你意嗎？

民主行動隊人員說，他們在7月26日前巡回台灣，呼籲大家支持大罷免，已去過花蓮、台北，台中之後還要前往新竹。活動中除了闡述支持大罷免的理念，也演出行動劇，以顏寬恒因浮報助理費貪汙案被判刑，認為應該把顏罷免。將各自政黨旗幟與象徵人民力量的碎布縫成大型布條「挺罷免，拼民主」，表示「象徵人民共同修補破碎的民主」。

台灣基進台南黨部主任吳依潔說，南部災後仍有地區斷水斷電，藍白立委卻刪除台電千億預算、轉而推動普發現金買票，立委不是發錢工具人，預算應該用來建設與照顧，而不是換取選票。

小民參政歐巴桑聯盟中彰投黨部主任陳怡萱說，顏寬恒被控貪汙一審判刑7年10月，國民黨理應讓他停權，但遇到顏就轉彎，仍讓他安然續任，「人民唯有透過罷免回應，否則民主制度將逐層崩解。」

「民主行動隊」在活動後還前往顏家沙鹿莊園、清水工業區開發案現場、豐原火車站廣場等地宣講。晚間，則到北屯總站夜市與民眾互動。

老婦人說，你們年輕人就是太閒了，公園裡有很多工作要做，可以掃掃（地）為台灣好，不是在這裡批評誰。記者黃寅／攝影
老婦人說，你們年輕人就是太閒了，公園裡有很多工作要做，可以掃掃（地）為台灣好，不是在這裡批評誰。記者黃寅／攝影
老婦人說，你們年輕人就是太閒了，公園裡有很多工作要做，可以掃掃（地）為台灣好，不是在這裡批評誰。記者黃寅／攝影
老婦人說，你們年輕人就是太閒了，公園裡有很多工作要做，可以掃掃（地）為台灣好，不是在這裡批評誰。記者黃寅／攝影
民主行動隊人員將各自政黨旗幟與象徵人民力量的碎布縫成大型布條「挺罷免，拼民主」。記者黃寅／攝影
民主行動隊人員將各自政黨旗幟與象徵人民力量的碎布縫成大型布條「挺罷免，拼民主」。記者黃寅／攝影

顏寬恒 歐巴桑聯盟 大罷免

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