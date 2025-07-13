「民主行動隊」台中開講 70歲婦：你們年輕人就是太閒了

由小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、時代力量、台灣綠黨共同組成的「民主行動隊」，上午在台中公園舉辦大罷免的宣講活動，號召市民「用選票終結國會亂象，拼回民主」不過，過程中也有位自稱已70歲的婦人在活動中批評「你們年輕人就是太閒了」等語，但隨即被在場的員警請離。

老婦人先是直接質疑活動中「親子共學教育促進會」成員的發言，接著她一邊被警方請離，但也表達說，你們年輕人就是太閒了，公園裡有很多工作要做，可以掃掃（地）為台灣好，不是在這裡批評誰。她說，在這裡鼓動大罷免，難道一定要換到你們喜歡的人嗎？是什麼動力讓你們有這個錢和閒來這裡講這些有的沒有的？台灣人需要的是合作、處理問題，不是排斥誰，下次選出來的會合你意嗎？

民主行動隊人員說，他們在7月26日前巡回台灣，呼籲大家支持大罷免，已去過花蓮、台北，台中之後還要前往新竹。活動中除了闡述支持大罷免的理念，也演出行動劇，以顏寬恒因浮報助理費貪汙案被判刑，認為應該把顏罷免。將各自政黨旗幟與象徵人民力量的碎布縫成大型布條「挺罷免，拼民主」，表示「象徵人民共同修補破碎的民主」。

台灣基進台南黨部主任吳依潔說，南部災後仍有地區斷水斷電，藍白立委卻刪除台電千億預算、轉而推動普發現金買票，立委不是發錢工具人，預算應該用來建設與照顧，而不是換取選票。

小民參政歐巴桑聯盟中彰投黨部主任陳怡萱說，顏寬恒被控貪汙一審判刑7年10月，國民黨理應讓他停權，但遇到顏就轉彎，仍讓他安然續任，「人民唯有透過罷免回應，否則民主制度將逐層崩解。」