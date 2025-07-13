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台中市大罷免車掃起跑 罷團：看到藍營昨動員人多「很擔心」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市公民團體今發起「456區聯合車掃起跑記者會」。圖／「敲羅行動」提供
台中市公民團體今發起「456區聯合車掃起跑記者會」。圖／「敲羅行動」提供

26日大罷免投票接近，台中市藍綠陣營昨天才有大型造勢活動，今一早公民團體又發起「456區聯合車掃起跑記者會」，罷團人員並指這是一場他們用肉身對抗盧媽媽帶領的F3大鯨魚活動，希望大家力挺投下同意罷免票。

今晨的活動在西屯區東大路舉辦，民進黨市議員林祈烽、陳淑華、何文海和前市議員張耀中都參與。在第4、5、6選區發言人發表談話後，幾位市議員也都各自闡述發起罷免的意義，接著各選區即分別展開市區的聯合大車掃。

其中第四選區上午9時30分從宜寧高中開始，第六選區上午11時從萬壽棒球場開始，第五選區下午2時30分從樂成宮展開。

活動發言人EVA說，因為台中幅員遼闊，因此在接近大罷免時刻，他們必須採用車掃方式傳遞更多人的聲音，讓26日大家都出來投票。

她說，昨晚在水安宮的「反共護台總動員」大罷免活動震撼人心，但罷團並不認為很安心，像昨天反方（藍營）也動員了很多人出來，「我們也非常擔心」希望透過車掃來讓大家知道「我們是用肉體來搏大鯨魚」是要搏盧媽媽帶領的F3，他們的資源多，而志工只是肉身站上街頭，希望大家一起對抗大鯨魚。

第五選區發言人台灣衣美局說，從昨晚水安宮活動，可看出大罷免活動的氣勢有拉起來，也會繼續升溫，希望大家繼續和罷免團體站在一起，不要讓志工們忙了一年後換來一場空。

陳淑華感謝志工們的辛苦，最近「罷情」愈來愈加溫，抹黑造謠很多，希望用公民行動為下一代的民主自由站出來。

鯨魚 議員 大罷免

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