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轎車晚間闖進東豐自行車綠廊 台中警：最高罰1800元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中東豐自行車綠廊是知名自行車道，禁止汽機車通行。記者游振昇／攝影
台中東豐自行車綠廊是知名自行車道，禁止汽機車通行。記者游振昇／攝影

台中東豐自行車綠廊是知名自行車道，禁止汽機車通行，民眾昨晚拍到轎車竟趁夜闖進自行車道，民眾說，晚上仍有人在自行車道騎車，轎車亂入很危險，警方表示未接獲報案，將加強巡邏取締。

民眾在東勢地方臉書PO影片說，東豐自行車綠廊常有違規情形，他還拍到轎車開進自行車道，不斷來回開，他也看到不知是否合法的電動獨輪車整群騎乘，未見警方巡邏和取締。

東勢警分局今天說明，查看影片拍攝地點為東勢區東豐自行車道，依據台中市交通局公告禁行汽、機車及微型電動二輪車，東勢分局114年迄今已取締72件違規占用自行車專用道行為，另東豐自行車道主管機關台中市觀光旅遊局亦於該路段11.45公里及3.8公里處裝設採證設備，蒐證違規行駛道路車輛移請該分局依法舉發。

警方表示，目前台中市尚無訂定個人行動器具相關使用管理辦法，未公告個人行動器具（電動獨輪車等）不得於東豐自行車道使用。

汽、機車行駛自行車道，依道路交通管理處罰條例第45條規定，處駕駛人600元以上、1800元以下罰鍰，東勢分局將持續加強巡邏取締違規占用自行車專用道行為，籲請民眾一起維護東豐自行車綠廊友善環境，確保自行車與行人用路安全。

電動 車道 自行車

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