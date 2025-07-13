台14線仁愛鄉霧社段路基崩塌 災修估逾1個月

台14線指標77公里處靠近仁愛鄉霧社路段今天出現嚴重路基崩塌，警方接獲民眾通報趕往封閉單線車道，目前為單線雙向行車，由於路基掏空滿深，後續災修估至少需1、2個月時間。

省道台14線指標77公里處、埔里鎮往仁愛鄉霧社上山方向出現道路坍方，單線車道因邊坡路基掏空而崩落，如同巨大「天坑」，由於路面坍方處位於彎道，車輛一不注意恐連人帶車衝落深谷，轄區南投縣警察局仁愛分局派員警戒、指揮交通，並以三角錐封閉單線車道。

交通部公路局中區養護工程分局表示，今天清晨接獲仁愛分局轉報，台14線77公里處外側車道出現長約20公尺路基掏空，工務段將先以鋼軌樁穩固路基，再往內車道及內側路肩調整路寬，估1、2天可恢復雙線雙向行車，後續災修復建估至少需1、2個月的時間。